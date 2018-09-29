Bornova’da Aşure şenliği

Bornova’da Muharrem Ayı birliktelik ve huzur içinde geçerken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gökdere’de her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Aşure Buluşması’nın yanısıra pek çok aşure etkinliğinde sivil toplum örgütleri ve vatandaşların yanında oldu.

Bornova Belediyesi’nin öncülüğünde 2015 yılında kurulan Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’nin aşure etkinliği Büyük Park içerisindeki Kooperatif binası önünde yapıldı. Başkan Olgun Atila da bu anlamlı buluşmada Bornovalıların yanında oldu. Kooperatif üyesi kadınların yaptığı aşureden yiyen Atila, vatandaşlarla oturup sohbet etti. 3. Sanayi Sitesi ve Atatürk Mahallesi Cemevi’ndeki aşure etkinliklerine de katılan Başkan Olgun Atila, Ege Yörükleri Derneği, İzmir Bosna Sancak Derneği ve Sivas İmranlılar Derneği tarafından düzenlenen aşure buluşmalarında da vatandaşların yanında yer aldı. Atila, Yeşilova’daki Yas-ı Matem anmasına da katıldı,

Bornova’da Muharrem Ayı’nın birlik ve beraberlik içerisinde geçtiğini belirterek, “Böylesi zamanlarda birlikte olmak çok önemli. Ben de mümkün olduğunca tüm etkinliklere katılmaya çaba gösteriyorum. İlçemiz ve kentimizdeki barış ve kardeşlik ortamının tüm ülkemize hakim olmasını diliyorum.” diye konuştu.