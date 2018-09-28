Güzelbahçe 'Medicane kasırgası'na hazır

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, şantiyede işçilerle bir toplantı yaptı, hazırlıkları denetledi.

Hafta sonu olağanüstü bir doğa olayı gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Başkan İnce, "Bu bizim için bir tatbikat olacak. Sadece Güzelbahçe değil, bütün bölge etkilenecek. Bireysel olarak bir şey yapmak mümkün değil, makine ve teçhizatlara ihtiyaç var. Bu teçhizatlar da bizde var. Bu nedenle hafta sonu yaşanacak krizde hepimiz el birliğiyle çalışacağız. Biz hazırız. 24 saat görevde olacağız.Halkımız merak etmesin.”

Başkan İnce, tahminlere göre rüzgar hızının saatte 180 kilometre olarak öngörüldüğünü belirterek, “Bu fırtına, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Biz belediye ekipleri olarak teyakkuz halinde olacağız. Hafta sonunda halkımızın isteklerini yerine getirmeye çalışacağız” dedi.

İnce, vatandaşların gece gündüz 2342020-2345910 numaralı telefonları arayarak belediye ekiplerine ulaşabileceğini söyledi.