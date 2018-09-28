Bornova'da Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi

688.485 TL’lik bütçesi bulunan “Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi”nin 516.363 TL’lik tutarı hibe olarak İZKA’dan alınacak. Kurulacak merkez ile de Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde, 60 yaş ve üstü vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanma süreci geçirmelerine destek sağlanacak.

Bornova Belediyesi, İzmir Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’n dan aldığı destek ile ‘Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’ kuruyor. 2017 yılında programa başvuran ve ‘Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi’ ile hibe almaya hak kazanan belediye, hazırlıklara başladı.

Yaklaşık 12 ay sürmesi planlanan proje kapsamında Bornova Belediyesi’ne ait Özgül Gündüz Halk Sağlığı Merkezi bünyesinde, 60 yaş ve üstü vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli bir yaşlanma süreci geçirmeleri sağlanacak. Kurulacak olan merkezde; açık ve kapalı alanlarda spor, sanat ve kültürel aktiviteler ile koruyucu sağlık hizmetleri ücretsiz olarak verilecek.

57 Proje Arasından Seçildi

İZKA’nın verdiği mali destek programına başvuran 57 projeden 18 asil, 8 yedek olmak üzere toplam 26 proje başarılı bulundu. Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelere yaklaşık 11 Milyon TL kaynak sağlanması öngörülüyor. Bu kapsamda Bornova Belediyesi de 688.485 TL’lik bütçesi olan “Bornova Belediyesi Sağlıklı Yaş Alma Merkezi Projesi”nin 516.363 TL’lik tutarını hibe olarak İZKA’dan almaya kazandı.

Bornova Belediyesi’ne 8. Kez İZKA’dan Hibe Kazandı

Bornova Belediyesi’nin bu proje ile 8. Kez İzmir Kalkınma Ajansı Mali Destek Programları’ndan hibe almaya hak kazandığını ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Göreve geldiğimiz günden itibaren Bornova Belediyesi’nin, ulusal ve uluslararası hibe projelerinde aktif rol almaya çalıştık. Sosyal belediyecilik odaklı bu proje de dahil olmak üzere toplamda 1.500.000 TL’lik hibe kaynağını belediyemize kazandırdık” dedi.

Bornova Belediyesi tarafından hazırlanan öz ve hibe kaynaklı tüm projelerin, kamunun yararını gözeterek ve kentin sorunlarının hızlıca çözülmesine amaçlayarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Atila, “Tek amacımız, vatandaşımıza daha hızlı, daha pratik ve daha kaliteli hizmet götürmek” diye konuştu.