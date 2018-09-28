Konak’ta sağlıklı nesiller yetişiyor

135 okulun bulunduğu ilçede 2018-2019 yılında yapılacak yardımlarının ilk durağı Çimentepe Mahallesi’ndeki Başöğretmen İlkokulu oldu. Okul bahçesinde düzenlenen törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, mahalle muhtarları ve veliler katıldı.

Başkan Pekdaş’ı okula gelişinde Okul Müdürü Oğuz Keskinkılıç ve öğrenciler üzerinde ‘Okulumuza hoş geldiniz’ yazılı dövizlerle karşıladı. Sağlıklı nesillerin spora yönelmesi için başlatılan ücretsiz spor malzemesi yardımları kapsamında Başöğretmen İlkokulu’ndaki tüm öğrencilere formanın yanı sıra beden eğitimi derslerinde kullanılmak üzere futbol, basketbol ve voleybol topu ile atletizm malzemeleri armağan edildi. Minik öğrenciler kendilerine hediye edilen spor malzemeleri karşısında oldukça sevinçli anlar yaşadı.



SAĞLIK İÇİN SPOR ŞART



Törende konuşan Başkan Sema Pekdaş, tüm öğrencilere başarılar diledi. Pekdaş, “Sizlere çok seviyoruz. Başarılı bir öğrenim hayatınız olsun. Ülkemize yaralı insanlar olarak yetişin. Derslerinize iyi çalışın ve bol bol spor yapın, sağlıklı beslenin. Biz de elimizden geldiğince size katkı sağlamaya çalışıyoruz. Size spor malzemeleri getirdik. Sağlıklı olmanın temeli, sağlıklı bir vücuda sahip olmaktır. Bunun için de spor yapmak şart” dedi. Okul Müdürü Oğuz Keskinkılıç da yaptığı konuşmada Pekdaş’a destekleri için teşekkür etti. Konak Belediyesi’nin okullarda başlattığı spor okulu bünyesinde Başöğretmen İlkokulu’nda da 250 çocuk futbol, basketbol ve atletizmle ilgileniyor.