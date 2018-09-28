Karabağlar'da Sabahattin Ali anması

Karabağlar Belediyesi ile Dil Derneği İzmir Temsilciliği’nin birlikte hazırladığı “Türk Dili Kurultayı’nın 86. Yıldönümü” etkinlikleri kapsamında, Edebiyat Dünyası’nın unutulmaz isimlerinden Sabahattin Ali için panel düzenlendi.

Yazarın yapıtları ve dilimize kazandırdıklarının konuşulduğu etkinlik Karabağlar Belediyesi’ne ait Yeşil Ev’de düzenlendi.

Panele Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı. 26 Eylül 1932’de toplanan ilk Türk Dili Kurultayı’nın 86. yıldönümü olması nedeniyle her gün farklı bir ilçede düzenlenecek olan etkinliğin bu bölümünde Usta Yazar Sabahattin Ali’nin hayatı ve eserleri anlatıldı, şiirleriyle Sabahattin Ali bir kez daha anıldı.



Etkinlikte Abdullah Bolulu’nun sunumuyla, Nüket Hürmeriç, Ercan Doğu ve Süheyla Soyteki de dinletilerle ozanın şiirlerine ses verdi.



Türkçe hiçbir zaman teslim olmayacak



Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, kültürümüz ve dilimizin kuşatma altında olduğunun altını çizerek, “Biz inatla Türkçe’mizin daha temiz bir dil olarak geleceğe yansımasını istiyoruz. Çünkü biz Türkçe seven, Türkçe’ye saygı duyan insanlarız. Ben buradan Nazım’ın bir sözüyle konuşmamı bitirmek istiyorum; ‘bütün mesele esir düşmek değil, teslim olmamaktır. Türkçe de hiçbir zaman teslim olmayacaktır.” diye konuştu.



Onun eserlerini geleceğe aktarmak boynumuzun borcudur

Etkinlikte, “Türkçe’nin Çınarları Sabahattin Ali” panelini ise Dil Derneği İzmir Temsilcisi Gürsel Gezen yönetirken, konuşmacılardan Hidayet Karakuş, Sabahattin Ali’nin eserlerinde nasıl bir dil kullandığını belirterek hayatından kesitler sundu. Öner Yağcı ise Sabahattin Ali’nin Türk Edebiyatına bıraktığı eserleri örnekleriyle anlatarak, “Onun yapıtlarını okumak ve geleceğe aktarmak bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu. Dil Derneği Başkanı Gürsel Gezen ise, Sabahattin Ali’nin Türkçe’nin Çınarı olduğu belirterek “Bu çınarlar iyi ki varlar” dedi.



Konuşmaların ardından etkinliğe katılan tüm katılımcılara Ege Orman Vakfı tarafından fidan sertifikası verildi.