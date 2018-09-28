Seyhan'da çölyak hastaları için glütensiz aşure

Adana’nın Seyhan Belediyesi ve Adana Çölyak Derneği işbirliği ile glütene karşı duyarlılığı olan çölyak hastaları için glütensiz aşure yapıldı.

ADANA- Seyhan Belediyesi ve Adana Çölyak Derneği iş birliği ile Adana’da farklı bir etkinliğe imza atıldı. Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte glüten tüketemeyen çölyak hastaları için glütensiz aşure yapıldı. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte konuşan Adana Çölyak Derneği Başkanı Safiye Çelik, Adana Çölyak Derneği’nin artık bir aile olduğunu ve büyük bir ailesi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Çelik, yaptıkları etkinliklere desteklerini esirgemeyen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a da teşekkür etti. Tüm çölyak hastaları adına söz alan çölyak hastası Suğra Güllü ise çölyak hastalığının kendileri gibi aile bireylerinin de yaşantısını değiştiğini söyledi.

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, göreve geldikleri ilk aylarda Çölyak hastaları için ekmek üretme işine girdiklerini ve kısa sürede aslında ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gelen olumlu tepkiler ile gördüklerini söyledi.

Başkan ZeydanKaralar, “Çölyak için uğraş veren insanların yüreğine emeğine sağlık. Çölyak hastaları için Seyhan Belediyesinin bir şey yapması böyle büyük bir aile haline gelmeniz bizi mutlu ediyor. Bize bu konuyu anlattılar ve hiç tereddütsüz ekmek üretmeye başladık. Ardından bizi Adana dışından arayıp ekmek istediler. Aslında dışarıdan telefon almaya başlayınca ne kadar büyük bir iş yaptığımızı anladık. Sadece ekmekle değil her konuda yanınızdayız. Diğer ürünlerin üretilmesinde de yardımcı olacağız. Sadece asfalt yapan, temizlik yapan bir belediyecilik yapmıyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından etkinliğe katılanlara glütensiz aşure dağıtıldı.