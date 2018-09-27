Bu elma görenleri şaşırtıyor

26 çeşit elma yetişen Posof yöresinde, içi ve dışı kırmızı olan elmaların şeker hastalığı başta olmak üzere diş eti hastalığı, öksürük, bronşit ve karaciğere iyi geldiği belirtiliyor. Normal elma gibi yetişen ve olgunlaşan elmalar, iyice olgunlaştıktan sonra hem içi hem de dışı kırmızı bir renge bürünerek toplanmaya hazır hale geliyor.

ATSO Başkanı Çetin Demirci, Posof ilçesinin içi dışı kırmızı elmanın geçtiğimiz yıl başlayan coğrafi işaret sürecinin devam ettiğini söyledi. Elmanın en önemli özelliğinin diğer elmaların kabuğunda olan antosiyanin bu elmanın etinde de var olması olduğunu söyleyen Demirci, "Bu elma, şeker hastalığının yanı sıra, diş eti hastalıkları, öksürük ve bronşit için iyi geliyor.

"İçi kırmızı elma çeşidinin üretimini geliştirmek ve dış pazara sunmak için coğrafi işaret tescili almak üzere geçen yıl çalışmalara başladık. Çalışmalar bu yıl da devam ediyor ve yaklaşık 3 ay sonra sonuçlandırılmasını bekliyoruz. Sonuçlar doğrultusunda, bunun bir ticari ürün olarak Ardahanlıların değil, Ardahanlıların dışında yaşayan herkesin de bundan yararlanmasını sağlayacak süreci başlatmaya çalışıyoruz." diyen Demirci, "Ticari bir ürün olarak Ardahan’ı hem tanıtan hem de sağlık açısından da tüketilecek bir ürün olduğunu bütün dünyanın bilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.