Konak'ta vatandaşlara aşure ikramı

Halk arasında bereket lokması olarak da bilinen aşure ikramlarının ilki Üçyol Metro çıkışında yapıldı. Aşure kazanından ilk dağıtım Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın elinden oldu.

Yaklaşık bin 500 kişiye aşure ikram edildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği aşure ikramına Başkan Pekdaş’ın yanı sıra muhtarlar ve meclis üyeleri de katıldı.



BEREKET LOKMASI BARIŞ İÇİN KARILDI



Kaynatılan aşure kazanlarının güzelliklerin habercisi olması dileğiyle vatandaşların Muharrem Ayı’nı kutlayan Pekdaş, ilk ikramı elleriyle yaptı. Barış, huzur, mutluluk temennisinde bulunan Pekdaş, aşure ikramının ardından vatandaşlarla sohbet edip, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konak Belediyesi Muharrem Ayı boyunca ilçenin çeşitli merkezlerinde aşure dağıtımına devam edecek.