İYİ Parti'den Vefa Salman'a ziyaret

Belediye Encümen Salonunda gerçekleşen toplantıya Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan’ın yanı sıra, İyi Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyeleri, Kurucular Kurulu Üyeleri ile birlikte İyi Parti Yalova İl Başkanı Mehmet Çam’da katıldı.



İyi Parti olarak Yalova Belediyesinde ağırlandıkları için Başkan Salman’a teşekkür eden İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan; “Yeni göreve seçilen İl Başkanımız Mehmet Çam’a yapacağımız ziyarette sizleri de ziyaret etmek istediğimizi ilettik. Sizde bu teklifimizi kabul ederek böyle kalabalık bir heyeti ağırladığınız için öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Ülkemiz malum zor bir dönemden geçiyor. Tünelin ucunda bir ışık görülüyor ama maalesef bu ışık tünel içinden üstümüze gelen trenin ışığıdır. Onun için bizde yeni bir parti olmamıza rağmen, taşın altına değil, kayanın altına elimizi sokuyoruz. Çalışmalarımızı ve programlarımızı genel merkezimizin verdiği çalışmalar doğrultusunda yapıyoruz. Ülkemizin çıkarları ve geleceğimiz için çalışmalarımızı bu yönde sürdürerek il, ilçe ve beldelerde gezerek görüşmelerimizi sürdürüyoruz” dedi.



Rozetimi Çıkardım Görevime Başladım



2014 yerel seçimler sonrasında parti rozetini çıkardığını belirten Başkan Salman; “Ben bu görevi severek ve Yalova aşığı olan biri olarak sürdürüyorum. Belediye Başkan adaylık sürecimde, Yalovalı hemşerilerime söz vermiştim parti rozetimi çıkararak tüm vatandaşlarımıza parti gözetmeksizin hizmet edeceğim demiştim. Seçildikten sonra ise Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da yapmış olduğu toplantıda seçilen belediye başkanlarına ‘parti rozetlerinizi çıkarın ve görevinizi seçildiğiniz yerlerde sürdürün’ demişti. Çünkü beni bu göreve layık gören Yalovalı hemşerilerimden parti gözetmeksizin oy alan bir başkanım. Yapmış olduğumuz hizmetler ve yaklaşımlarımızda bunu gösteriyor. Göreve geldiğim günden bugüne kadar, hiç ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımıza severek hizmet ediyorum. Siz genel siyaset yaparak, bizlerde yerelde yapmış olduğumuz çalışmalarla ülkemizin çıkarları için hareket etmeliyiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle, önce sizlere teşekkür ediyor, sonra ise göreve yeni seçilen Mehmet Çam’a başarılar diliyorum” dedi