Karşıyaka'da 10 bin kişilik ‘aşure’ buluşması

Sivil toplum örgütleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliğiyle düzenlenecek etkinlik, Karşıyaka İZBAN İstasyonu yanındaki Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda saat 14.00’te başlayacak. Yaklaşık 10 bin kişi aşurenin bereketini paylaşacak.

“ORTAK TADI YAKALAMALIYIZ”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Aşure Günü’nün yeni güzelliklerin ve mutlulukların başlangıcı olduğuna inanıyorum. Bu yıl da aşuremizi kaynatırken birlik ve bütünlüğümüzü bir araya getireceğiz. Mutluluğa, barışa, ahlak temizliğine, maddi ve manevi arınmaya yol vereceğiz. Toplumsal barış için; kaynayan kazanda farklılıkları ortaya çıkartarak ayrışmayı değil, birlik ve beraberlik içinde ortak bir tat yakalamayı hedeflemeliyiz. Herkesi bu güzel ve anlamlı günümüze ortak olmaya bekliyoruz” dedi.