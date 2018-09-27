Seyhan'da büyük kentsel dönüşüm projesi başladı

Adana’nın kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan Barbaros ve Bey mahallerini kapsayan alanda Seyhan Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğinde uygulamaya konan kentsel dönüşüm projesinin 1. etabının 1’nci ve 2’nci kısım inşaatlarına başlandı. Toplam 4 bin 100 konutun yapılacağı projenin ilk etabında bin 550 konut ve 36 işyeri inşa edilecek.

VALİ DEMİRTAŞ, SARI, YENİ VE TOKİ BAŞKANI TURAN’A TEŞEKKÜR

Adana’nın Seyhan Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile planlanan Barbaros ve Bey mahallerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde inşa çalışmalarına başlandı. Geçtiğimiz günlerde ilk etabın 1’nci ve 2’nci kısmı için yapılan ihalenin ardından ihaleyi kazanan yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak inşa çalışmalarına başlandı.

Resmi temel atma töreni önümüzdeki günlerde TOKİ tarafından yapılacak inşaatın şantiye alanında görsel ve yazılı basın temsilcileri ile bir araya gelen Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, projenin detaylarını paylaştı.

Projenin gerçekleşmesi için çok emek sarf edildiğini belirten Başkan Karalar, burada kendilerine önemli destek sunan Çevre ve Şehircilik eski Bakanı ve Adana Milletvekili Fatma Güldemet Sarı’ya Adana Valisi Muhmut Demirtaş’a, AKP İl Başkanı Fikret Yeni’ye TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan’a teşekkür etti.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN YERİNDE İSE GÜZELDİR

Kentsel dönüşümün yerinde yapılmasının önemine vurgu yapan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, bu anlamda kentsel dönüşüme en çok ihtiyaç duyulan Barbaros ve Bey mahallerinde dönüşümün başlamasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Karalar, “Burası Adana’nın ihtiyaçlarını karşılayan, gerçekten dönüşümün ihtiyaçlarını karşılayan, yerinde dönüşüm olan kentsel dönüşüm projesidir. Dönüşüm yerinde ise güzedir. Gerçek dönüşümde budur. Çıkmaz sokağın, yığma binaların olduğu en ufak bir afette ciddi can ve mal kaybının olacağı bölgelerde dönüşüm olmalıdır. O yüzden bu bölgelere ağırlığımızı verdik. Buradaki vatandaşlarla görüşüp projeyi öyle hazırladık. İlk etap inşaatımız başlıyor. Burası çok kısa sürede güzel ve örnek bir mahalle olacak. Değişimin dönüşümün çok önemli olduğu bu mahallede inşaatın başlamasından çok onurlu ve gururluyum” ifadelerine yer verdi.

TOPLAM 4 BİN 100 KONUT İNŞA EDİLECEK

Barbaros ve Bey mahallerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde toplan 4 bin 100 konut inşa edilecek. İnşaatı başlayan ilk etabın 1. kısımda 627 konut, 22 dükkân ile altyapı ve çevre düzenlemesi, 2. kısımda ise 923 konut ile 14 dükkân inşa edilecek.

Böylelikle “Kentsel Dönüşüm Projesi”nin ilk etabında bin 550 konut ile 36 dükkân inşa edilmiş olacak. Barbaros ve Bey mahallerindeki gecekonduların ve çarpık yapılaşmanın bulunduğu alanın yerinde dönüşümü hedefleniyor. Modern mimari tarzda hazırlanan projede geniş pencereler ve balkonlar kullanıldı. Projeyle yerleşim alanı; dükkânları, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanları ile nitelikli sosyal çevre imkânı sunan, güvenli, modern bir yaşam merkezi oluşturulması amaçlanıyor.

750 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Yer teslimi tarihini takip eden 750 gün içerisinde proje tamamlanarak hak sahiplerine konut teslimatlarına başlanacak.