Foça Belediyespor Spor Okulları’nda yeni dönem

Basketbol, Boccia, Futbol, Pilates, Taekwondo ve Voleybol branşlarında, uzman antrenörler eşliğinde düzenlenen spor okuluna katılacak genç öğrenciler, Foça Belediyespor Kulübü altyapı takımları için kaynak oluşturacak.

Dört mevsim aralıksız süren Foça Belediyesi Spor Okulları’nın çok yoğun ilgi gördüğünü belirten Başkan Gökhan Demirağ, ‘‘Spor okullarımız, çocukların büyüme ve gelişme süreçlerine, yetişkinlerin de sağlıklı bir yaşam sürdürmelerine çok olumlu katkılar sağlamaktadır. Her yaştan halkımızı, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde gerçekleştirdiğimiz spor okullarımıza davet ediyor, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum” dedi.

Ücretsiz spor kurslarına kayıt yaptırmak için: Foça Belediyesi ve Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’ne gelebilir; detaylı bilgi için: Kemal Çiftçi - 0 (554) 908 22 99 numaralı telefonu arayabilirsiniz.