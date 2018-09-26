Gaziemir’in gurur fotoğrafı

GAZİSEM’in öğretmenleri ve üniversiteyi kazanan öğrencilerle kahvaltıda bir araya Başkan Halil İbrahim Şenol, öğretmen ve öğrencileri kutladı, “GAZİSEM ve başarınız gururumuz oldu” dedi.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, Gaziemir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi’nde (GAZİSEM) düzenlenen kurslarda üniversite sınavına hazırlanan ve üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerle kahvaltıda bir araya geldi. Öğretmenlerin de katıldığı kahvaltıda Başkan Şenol öğretmen ve öğrencileri elde ettikleri büyük başarılar için kutladı. “Gaziemir’imizin, ailelerimizin ve benim gurur kaynağımız oldunuz” diyen Şenol, öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu.

“Eğitimde Fırsat Eşitliği”

Eğitimli ve sağlıklı insanların yaşadığı kentlerin büyük bir hızla gelişeceğine inandığını söyleyen Başkan Şenol, “Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için GAZİSEM’i kurduk. 2009 yılında 500 öğrenci ve 16 öğretmenle çıktığımız yola bugün daha da büyüyerek devam ediyoruz. Son yapılan lise ve üniversite giriş sınavlarında öğrencilerimizin gösterdiği büyük başarı gurur kaynağımız oldu. Siz öğrenci ve öğretmenlerimizi başarı ve özverilerinden dolayı kutluyorum” dedi. GAZİSEM sayesinde üniversite hayallerine kavuşan öğrenciler ise, kendilerine ücretsiz eğitim hizmeti vererek üniversite kapılarını aralayan Başkan Şenol’a teşekkür etti. Kahvaltı sonunda Başkan Şenol’la toplu fotoğraf çektiren öğrenciler, bol bol özçekim de yaptı.