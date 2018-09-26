Kocaoğlu'ndan İZFAŞ binasının tahsisiyle ilgili açıklama

Umut KARAKOYUN / İZMİR, (DHA)- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, üniversitenin yardım talebinde bulunduğunu, kendilerinin mecliste oy birliğiyle binayı tahsis ettiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Lozan Meydanı'nda Kültürpark Müdürlüğü'ne eski İZFAŞ binasını, meclis kararı ile yeni kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi'ne tahsis etti. Meslek odalarının tepkisini çeken tahsise dair gazetecilere açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, üniversitenin bu alanı 3 yıl süreyle kira ödemeden kullanacağını belirterek, tahsisin gerekçelerini açıkladı.

Vakıf üniversitesinin Buca'da 100 dönüme yakın bir yer aldığını ve buraya kampüs yapmak istediklerini aktaran Kocaoğlu, üniversite yetkililerinin kendisi ile görüşerek yardım istediklerini kaydetti. Yapılacak olan tıp fakültesinin, 3 senede bitirileceğini söyleyen Aziz Kocaoğlu, "3 sene erken açmak için yardımcı olmamızı istediler. Biz de Kültürpark'daki binamızı, biliyorsunuz Fuar İzmir'e taşımıştık. Üniversitenin 3 yıl önce başlamasının kente yarar getireceğini düşündük. Mecliste de oy birliği ile kabul edildi" dedi.

'YANLIŞ İŞ YAPMADIK'

"Burada hiç bir şeyin satıldığı, atıldığı yok" ifadesini kullanan Kocaoğlu, tahsis edilen binadan kira da almayacaklarını vurguladı. Kocaoğlu, daha önce yapılan benzer tahsislerden örnekler vererek, şunları söyledi:

"Biz buradan kira da almıyoruz, meclis tahsis etti. İzmir'de bir üniversitenin 3 yıl önce eğitimine başlaması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı katkıdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi'ne de rametli Ahmet Piriştina Grand Plaza Oteli'ni vererek aynı katkıda bulundu. Yaptığımız iş bundan ibaret. Tabii ki eleştirecek. Odalar eleştirecek ama biz ne ahlaki, ne maddi bir yanlış iş yapmadığımız kanaatindeyiz. Tıp fakültesinin İzmir'de açılmasında bir yarar görüyoruz. Buna da vesile olduysak ne mutlu bize" dedi.