İzmir'de Kültürpark için kritik karar

İZMİR, (DHA)- Belediye meclisi, Kültürpark Şube Müdürlüğü tarafından kullanılan hizmet binasını, 3 yıl süreyle yeni kurulan İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin Rektörlük ve Akademik Birimleri'nin eğitim hizmetlerinde kullanılması için tahsis etti. Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, kararı doğru bulmadıklarını söyledi.

İzmir’de özel bir hastane sahibi olan, ayrıca uzun yıllar Bucaspor’da yöneticilik görevi üstlenen iş adamı Mehmet Bektur tarafından yeni kurulan vakıf üniversitesi için İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, meslek örgütlerinin tepkisini çeken bir karar aldı. Meclis, Kültürpark içerisinde, Şube Müdürlüğü olarak kullanılan hizmet binasını, 3 yıl süre ile İzmir Tınaztepe Üniversitesi’nin Rektörlük ve Akademik Birimleri’ne tahsis etti. Binanın, eğitim hizmetlerinde kullanılması için tahsis edildiği belirtildi.

İzmir Mimarlar Odası Şube Başkanı Halil İbrahim Alpaslan, bu durumun kabul edilebilir olmadığını söyledi. Alpaslan, "Vakıf Üniversitesi kuruldu ve buranın rektörlük binası olarak kiraya verildiğini öğrendik. Özel bir vakıfa kiraya veriliyor. Biz bunun doğru bir karar olmadığını düşünüyoruz. Kültürpark’ın koruma amaçlı imar planı yapılırken, ‘bu alanın doğal ve tarihi varlıklarını nasıl koruyabiliriz’ diye bir stratejik plan yapılırken, aynı zamanda Kültürpark içerisindeki bu binanın bir vakfa kiraya vermek birbiri ile çelişiyor. Hem Kültürpark içerisinde olmasından dolayı yanlış, hem de burada belediyenin özel bir mülkünü kiraya vermesinin doğru olmadığını düşünüyoruz" dedi. Meslek odalarının önümüzdeki günlerde konuya dair kapsamlı bir açıklama yapacağı öğrenildi.