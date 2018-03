Karabağlar’da 'Toplumumuzda Kadın' Paneli

Eliaçık'ın özellikle İslam'da kadın hakkında doğru bilinen yanlışlara dikkat çekmesi ilgi uyandırdı.

Moderatörlüğünü 22. Dönem CHP İzmir Milletvekili ve aynı zamanda Ege Kadın Dayanışma Vakfı Başkanı Türkan Miçoğulları’nın yaptığı panele konuşmacı olarak katılan Yrd. Doç Dr. Füsun Çoban Döşkaya, "Kadının toplumdaki yeri ile çocuk istismarı" üzerine konuşurken; İlahiyatçı Yazar İhsan Eliaçık da "İslam’da kadın" konusunda açıklamalarda bulundu.

Muzaffer İzgü Konferans Salonu'nda düzenlenen panele Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kadın kuruluşları başkanları ve yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ile çok sayıda kadın katıldı. Katılım çok yoğun olunca, salona ek sandalyeler konuldu, bazı kadınlar da merdivenlere oturarak paneli takip etti.

Kadınlarımızın her zaman yanındayız

Panelde ilk konuşmayı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu yaptı. Kadının olduğu yerde her zaman saygı ve sevgi olduğunu belirten Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin açtığı semt merkezleriyle kadınlarımızı kentle buluşturmak istediklerini söyledi. Günün anlamına özgü değerlendirmelerde bulunan Başkan Selvitopu, “Annelik sizlere mahsustur. Sevgi ve saygı ortamı her zaman kendini hissettirir. Bizler de yerel yönetimler olarak Karabağlar'da imkânı olmayan veya çeşitli sebeplerle hayatın kıskacında kalan kadınlara ulaşmaya çalışıyoruz. Onlara bir nebze olsa da hayatlarına katkı koymaya çalışıyoruz. Kadınlarımızı sadece bugün değil, bütün yaşam sürecince yaşamın bir parçası olduğunu asla unutmamamız gerekir. Yaptığımız etkinlikler ve açtığımız merkezlerle kadınlarımızı kentle, toplum ve insanlarla buluşturmak istiyoruz. Karabağlar'da hiçbir kadınımız kendini yalnız hissetmesin, Karabağlar Belediyesi her zaman sizlerin yanında.” diye konuştu.

Başkanın konuşmasının ardından panele geçildi. Moderatör Türkan Miçoğulları kadınların bu kadar yoğun olduğu bir salonda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Başkanımız konuşurken kadınlarımıza biz yanınızdayız dedi. Belediye Başkanı'nı kutluyorum, Karabağlarlı kadınlara da imreniyorum.” dedi.

Kadınlar Günü anlamından uzaklaşıyor

Panelde ilk konuşmacı olan Füsun Çoban Döşkaya, kadına yönelik şiddet dendiğinde hala gizli öznenin erkek olduğunu ifade ederek, “Kadına şiddet 2018 yılında da maalesef artarak devam ediyor. Ocak ayında 28, Şubat ayında ise 47 kadın öldürüldü” diye konuştu. Kadınlar Günü'nün anlamından her geçen gün uzaklaştığına dikkat çeken Döşkaya, “Bizleri ise bu hafta bol indirimli günler, çiçekler, danslar ve samimiyetsiz bir kadınlar günü bekliyor” dedi. Döşkaya konuşmasının ikinci bölümünde ise çocuk istismarı üzerinde durdu.

İslam’da kadın üzerine doğru bilinen yanlışlar

Yazar İhsan Eliaçık ise konuşmasında İslam"da kadın hakkında doğru bilinen yanlışları anlattı. Eliaçık konuşmasında, “Bunlar Kuran-ı Kerim’i kendilerine göre yorumluyorlar, dinimizde böyleymiş diyorlar. Bunların dedikleri neler? 1-Kadın kaburga kemiğinden yaratıldı iddiası yanlıştır, Erkek ve kadın tek bir nefisten yaratılmıştır.2-Kuran’da kadınları dövün deniyormuş. Böyle bir ayet yok, tam tersi Peygamber Efendimiz kadınları döven benim ümmetimden değildir demiştir. 3-Kuran-ı Kerim’de kadınlara evinde oturun deniyormuş yanlış. Kur'an evlerine gelenler için kadınlar vakarlı olsun, yani asalet sahibi olsun, oturup kalkmasını bilsin diyor. 4-Kuran-ı Kerim çok eşliliği emretmiştir iddiası da yanlıştır. Eskiden kadın nüfusu fazlaydı. Erkekler öldüğünde geride kalan kadınlar başkasının himayesine giriyordu. Bu ayet çok eşliliği kaldırmak ve tek eşliliğe indirmek için gelmiştir.5-Kuran-ı Kerim’de cariyeliği öneren bir ayet yoktur. 6-Kuran’da evin reisi erkektir sözü de yanlıştır. Doğrusu erkekler kadınlar karşısında ayağa kalkandır. Yani onları dinleyen ve ilgili olandır ayeti vardır. 7-Genç yaşta evlenin diye bir ayet yoktur. Bilakis peygamber efendimiz kızını 20-21 yaşlarında evlendirmiştir. 8-Kadınlar dışarı çıkarken örtünsün sözünden ortaya çıkan ise saçının örtünmesi diye bir maksat yoktur. Müslüman kadınlar saçını da, omzunu da örter bunlar hepsi makbuldür. Kur'an bunların üzerinde hiç durmaz, asıl belirtilen takva örtüsüdür. Sakınma örtüsüdür” dedi.

Fidan sertifikası takdim etti

Soru ve cevap kısmından sonra Başkan Selvitopu panelin katılımcılarına fidan sertifikası vererek katılımlarından dolayı onlara teşekkür etti.