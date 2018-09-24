Zeydan Karalar'dan Amerikan Pazarı esnafına ziyaret

ADANA- Başkan Karalar ardından ise bölgede bulunan semt pazarına geçerek pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Göreve geldiği günden bu yana halkın sorunlarını dinleyip sorunları çözme noktasında vatandaşla birebir temas kuran Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Amerikan Pazarı esnafını ziyaret edip sorunlarını dinledi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Esnaf ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Vatandaşlar ve esnaf ziyaretten dolayı duydukları memnuiyeti dile getirirken Başkan Karalar ise sorunların çözüm noktasında her zaman vatandaşla birebir diyalogu tercih ettiğinin altını çizdi ve halktan birinin halktan kopmasının söz konusu olamayacağını belirtti. Başkan Karalar’ın ziyaretinde Başkan Yardımcısı Ulaş Toros’ta hazır bulundu.

Başkan Karalar, esnaf ziyaretinin ardından bölgede bulunan semt pazarına giderek pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.