Karşıyaka Çocuk Müzesi engelleri aşacak

Karşıyaka Belediyesi, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nü engelli bireylerin kullanımına uygun hale getirecek Kozadan Özgürlüğe Projesi ile İZKA’dan yaklaşık 400 bin TL hibe almaya hak kazandı.

Altyapı çalışmaları, Braille alfabeli panolar ve özel atölyeler gibi pek çok düzenlemeyi içeren proje, kısa süre içinde hayata geçecek.

KOZADAN ÖZGÜRLÜĞE



Türkiye’de ilk olan ve büyük ilgi gören Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nü engelli bireyler için erişilebilir hale getirmeyi hedefleyen Karşıyaka Belediyesi, ‘Kozadan Özgürlüğe’ başlıklı bir proje hazırladı. İzmir Kalkınma Ajansı’na (İZKA) sunulan proje, Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, 398 bin TL hibe almaya hak kazandı. Önümüzdeki günlerde imzalanacak sözleşmenin ardından, projenin uygulamasına başlanacak.

TÜM DETAYLAR DÜŞÜNÜLDÜ



Fiziksel ve zihinsel engelli bireylerin tüm gereksinimleri düşünülerek tasarlanan proje çerçevesinde; eğitmenlere işaret dili kursları verilecek. İşaret diliyle bilgilendirici videolar hazırlanacak ve tabletler aracılığıyla konuklara sunulacak. Görme engelliler için Braille alfabesiyle bilgilendirme panoları, eğitim kartları oluşturulacak. Dinozor ve hayvan maketlerinin minik replikalarıyla, görme engellilerin anlatılan canlıların şekil ve boyutunu anlamasına yardımcı olunacak. Kampüs ve müze alanında altyapı düzenlemeleri yapılacak. Engellilerin ziyaretini kolaylaştırıcı kiosklar kurulacak.

ÖZEL SANAT ATÖLYELERİ



Müzenin sabit eğitim programlarındaki değişiklikler ile beraber, zihinsel ve fiziksel engelli çocukların engel durumlarına göre sanat atölyeleri oluşturulacak. Atölye içerisinde müzik, seramik, resim, kaligrafi alanlarında eğitim programları yer alacak. Çocukların okul dışı eğitimlerine katkı koyacak sanat atölyeleri ile topluma uyumlarının da artması hedeflenecek. Atölye çalışmalarına engelli ve engelsiz gruplar beraber katılabilecek. Kaynaşma ortamları yaratılacak.

BİRİNCİ YIL MÜJDESİ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Kozadan Özgürlüğe Projesi ile özellikle okul öncesi ve okul çağında olan engelli çocuklarımızın fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal uyumlarını artırmak adına, Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü’nde özel düzenlemeler yapacağız. Üniversite ve engelli sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle, engellilere yönelik güçlü bir eğitim altyapısı oluşturacağız. Alanında Türkiye’de ilk olan müzemiz, engelli çocuklarımızın gelişimi adına da önemli bir misyon yüklenecek. Bu proje ile İZKA’dan almaya hak kazandığımız hibe desteği de önemli bir başarıdır. Çocuk Müzemizin açılışının birinci yıl dönümünde, bu müjdeyi yurttaşlarımızla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.