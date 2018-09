'90 haneli köyde su ve elektrik yok'

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, memleketi Kars'ın Çamçavuş köylülerinin su ve elektrik sorununun çözülmesi için Twitter'dan çağrı yaptı. Yarkadaş, "90 haneli köyde 5 gündür su ve elektrik yok" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Kars Valisi Rahmi Doğan, CHP'li Yarkadaş'a mesaj yolladı ve soruna ilişkin açıklama yaptı. Yarkadaş, AKP Kars İl Başkanlığı'nın köylülere verdiği yanıtı da paylaştı.

KÖYLÜLER MAĞDUR

CHP İstanbul eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kars'ın Susuz İlçesi'nin Çamçavuş Köyü'nde yaşayan 450 yurttaşın yaşadığı sorunu sosyal medya hesabından aktardı. Yarkadaş, Twitter'da şu ifadeleri kullandı:

"KARS'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Çamçavuş Köyü'nde tam beş gündür elektrik kesik; sular akmıyor. Köylüler valilikten sonra AKP İl Başkanlığı'na da sorunlarını aktardı. Aldıkları cevap ise 'Sizin köyden bize kaç oy çıktı?' oldu. Köylülerin sorununu çözecek bir yetkili arıyorum!"

VALİ YANIT VERDİ

Yarkadaş'ın bu twitine cevap ise Kars Valisi Rahmi Doğan'dan geldi. Doğan, CHP'li Yarkadaş'a gönderdiği mesajda 'Köyü yeni yerine taşıdık. Yeni köye elektrik bağladık. Ancak köylüler eski bölgeye de elektrik istiyor' ifadesini kullandı.

Yarkadaş, Vali Doğan'ın mesajını köylülere aktardıktan sonra şunları yazdı:

"Çamçavuş köylüleri Vali Doğan'ın aksine şunu söylüyor: Evet, Köyümüz yeni yerine taşınıyor. Ancak şu an hala 90 ev var Çamçavuş Köyü'nde. Tam 6 gündür su - elektrik yok. Köyün taşındığı yeni yerde de elektrik bağlı değil. Baraj suyu geldi köye dayandı. Taşınmaya çalışıyoruz. Biz sorunun çözülmesini istiyoruz. Elektriğe suya hasret kaldık."

Yarkadaş köylülerin mesajını Kars Valisi Rahmi Doğan'a da aktardı. Vali Doğan bunun üzerine "Köyü bir an önce boşaltmak istiyoruz. Çünkü barajın suları yükseliyor. Köyde kalanlar, taşınmayı geciktiren aileler. Kendileriyle de görüştüm" dedi.

Barış Yarkadaş

'450 KİŞİ KARANLIKTA OTURUYOR'

Yarkadaş ise Twitter hesabında "Çamçavuş köylüleri, her iki bölgede de elektrik olmadığında ısrarcı... Umarım sorun çözülür..." ifadesini kullandı.

Yarkadaş şu görüşleri de dile getirdi:

"Kars'ın Susuz İlçesi'ne bağlı Çamçavuş Köyü'nde 450 kişi yaşıyor. Barajın yükselen suları tehlikeli olmaya başlayınca, valilik köyü taşıma kararı alıyor. Köylülerin hakları ödeniyor ve başka bir bölgeye nakil için yer gösteriliyor. Ancak diğer köydeki altyapı çalışmaları da tamamlanmamış... Bu yüzden sadece üç hane taşınabilmiş... 90 hane ise hala Çamçavuş'ta... Köylüler, şu an yaşadıkları Çamçavuş Köyü'nde tam altı gündür su ve elektrik olmadığını söylüyor. Köyde astım hastaları da varmış. Bu kişilerin tedavisinde de sorunlar başgöstermiş. Okulun elektriği de kesik. Valilik ise on gün içinde köyün boşaltılmasını istiyor. Umarım mağduriyet bir an önce giderilir. Taşınma işlemi bitene kadar su ve elektriğin verilmesi gerekiyor. Sanırım suyu ve elektriği keserek taşınma işleminin çabuk olmasını istiyorlar. Ancak sorun şu ki; yeni bölgede de elektrik ve su yok..."