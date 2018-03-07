Konaklı kadınlardan 8 Mart’a coşkulu kutlama

Mart ayı temasını ‘Kadın Dostu Kent’ olarak ilan eden Konak Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine coşkulu başladı. Belediye Başkanı Sema Pekdaş, bir günde üç semt merkezini birden gezerek kadınlarla buluşup, onların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. Sırasıyla Gültepe, Kadriye ve Hatay semt merkezlerinde gerçekleşen etkinliklerde Konaklı kadınlar hem dayanışma ruhu hem de el emekleriyle göz doldurdu.

YENİ YATIRIMLARI DA ANLATTI

Üç semt merkezini kapsayan gezilere ilk olarak Gültepe Semt Merkezi’nden başlayan Pekdaş, önce kursiyer kadınların el emeği ürünlerinden oluşan sergiyi gezdi, ardından Gültepe’de yapacakları yatırımları anlattı. Önümüzdeki günlerde temelleri atılacak Gültepe Spor Tesisi ve Toros Kapalı Pazaryeri’nin projelerini kadınlara anlatan Pekdaş, iki tesisin de bölgeye değer katacağını dile getirdi. Konuşmasını kadınların yönetimde daha çok söz sahibi olması gerektiği belirterek tamamlayan Pekdaş, “Kadınları aşağılayan, ikinci sınıf sayan, yok sayan algı o kadar çok fazla yerleşmiş ki bizler de farkına varmadan kendimizi hep görünmez kılıyoruz. Oysa kadınlar olmadan hayat olmaz, düzen devam etmez. Kadın, çocukları için öğrenmeye devam ediyor. Çalışıp evime katkıda bulanayım diyor. Hayatı devam ettirme sorumluluğu onun omuzlarında. Bu kadar sorumluluğu yükleniyorsa, kadınlar yönetim kadrolarında da olmak zorunda” dedi.

KADINLAR GÖRÜNÜR OLMALI

Gültepe’nin ardından bu kez 1. Kadriye Mahallesi’ndeki semt merkezinde kadınlarla buluşan Pekdaş burada da yapılacak yatırımlar hakkında bilgi verdi. 8 Mart’a ilişkin de konuşan Pekdaş, “Bugün kötü yönetiliyorsak sebebi kadın aklını yönetim organlarında var etmeyenlerdir. Oysa hayatı üreten kadın iyi de yönetir. Bu nedenle bizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. İlk önce görünür olmayı sağlamalıyız. Kadınlar görünmediği sürece kadınlara şiddet de uygulanır, öldürülür de” diye konuştu. Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün tarihi yönden anlam ve önemine de değinen Başkan Pekdaş,8 Mart’ın kadının emeğinin değerli kılınması adına verilmiş mücadelenin sonucu olduğunu söyledi. Pekdaş, “Evin temizliği, çamaşırların yıkanması, yemeğin yapılması, ütünün yapılması, çocukların bakımını başkası yapsa her biri para. Dolayısıyla çalışan emekçi kadın lafı kadınları kategorize etmeye yarıyor. Oysa bütün kadınlar emekçidir. 8 Mart bütün kadınların günüdür” diyerek tüm kadınların gününü kutladı.

PASTAYI İZMİR MARŞI EŞLİĞİNDE KESTİLER

Başkan Pekdaş, gün boyu süren gezilerini Hatay Semt Merkezi’ndeki kursiyer kadınlarla bir araya gelerek tamamladı. Üç merkezde de günün anısına pasta kesen Başkan Pekdaş’a Hatay ziyaretinde Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu Dönem Sözcüsü Fatoş Dayıoğlu da katıldı. Pekdaş, burada da kursiyer kadınların el emeklerinin sergilendiği sergiyi gezdi. Ardından kadınlarla birlikte pasta kesen Pekdaş, “Bu mumları söndürürken bir dilekte bulunuyorum. Aydınlık bir Türkiye, adaletli bir Türkiye, büyük Atatürk’ün yolunda, Türk devrimini gerçekleştiren, büyük önderlerimize saygı duyulan bir Türkiye’nin devamı olması dileklerimle kesiyorum” dedi. Pekdaş’ın bu sözleri salonda bulunan kadınlar tarafından büyük alkış aldı. Kadınlar ve Pekdaş hep birlikte İzmir Marşı’nı da okudu.