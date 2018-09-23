Hüseyin Mutlu Akpınar: Hikaye anlatmadık, hizmet ettik

Yerel seçimlerden bu yana işbirliği içinde çalışarak örnek bir kent yarattıklarını vurgulayan Başkan Akpınar, “Hikaye anlatmadık, hizmet ettik ve el ele en iyi hizmeti vatandaşlarımıza sunduk, sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

MUHTARLAR VE MÜDÜRLER KATILDI



Kent Restoran’da gerçekleşen buluşmaya, Başkan Akpınar ve mahalle muhtarlarının yanı sıra, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Yaklaşık 3 saat süren Birlik ve Dayanışma Toplantısı’nda, mahallelerin eksikleri ve çözüm önerileri konuşuldu. Tüm müdürlerine ‘eksikleri giderin’ talimatı veren Başkan Akpınar, en yakın danışmanlarının muhtarlar olduğunu ve birlikte daha güzel bir Karşıyaka yaratmaya devam edeceklerini” söyledi.

“ŞANSSIZ BİR DÖNEM GEÇİRDİK, PES ETMEDİK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Yerel seçimlerden bu yana Karşıyakalılara hikaye anlatmadık, hep hizmet ettik. Ülkenin genel durumuna bakıldığında, onlarca sorunun içinde hep güzel şeyler yaratmaya çalıştık. Çok şanssız bir yerel yöneticilik dönemi geçirdik ama pes etmedik. 6 seçim, bir darbe girişimi yaşadık. Son 2 yılımızda da OHAL ile yönetildik. Şimdi de kriz var. Tüm bunlara rağmen önemli yatırımlar yaptık, örnek alındık. 5 yılda, Mülkiye Müfettişi’nin girmediği tek belediyeyiz. Bundan sonra da en iyisini yapmak için çalışacağız” dedi.

AKPINAR’A TEŞEKKÜR



Toplantıda, muhtarlar da tek tek söz alarak, yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Akpınar’a teşekkür etti. Karşıyaka Muhtarlar Derneği Başkanı Fuat Pusat “5 yıldır başkanımızla kol kola çalışıyoruz. Sorunların üstesinden birlikte geliyoruz. Uzun yıllar, Karşıyakamıza hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.