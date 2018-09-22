İzmir'de 'Otomobilsiz Kent Günü'

DHA - Berger, İzmir'in 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliklerinde yer alan ilk kentlerden biri olmasının çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası 'Otomobilsiz Kent Günü' etkinlikleri için İzmir'e gelen Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu ziyaret etti. Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Muzaffer Tunçağ'ın da bulunduğu ziyarette, sürdürülebilir ulaşım alternatiflerini teşvik etmek için düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine Türkiye'den katılan ilk belediyeler arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu vurgulandı.

'Otomobilsiz Kent Günü' etkinliklerinin amacının şehrin trafik yoğunluğunun olduğu yerlerde vatandaşların farklı ulaşım türlerini kullanmalarını teşvik etmek olduğunu belirten Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "İlk başlarda vatandaşlar şikayet ediyordu ama şimdi alıştı. İzmir'in bu etkinliklerde yer alması ve ilk kentlerden biri olması bizim için çok önemli. Çünkü İzmir deniz ulaşımı ile de dikkat çekiyor" diye konuştu.

HEDEF KARBON SALIMINI AZALTMAK

2020 yılına kadar kentte karbon salınımını azaltmak için AB Belediye Başkanları Sözleşmesi'ne taraf olduklarını, belediyenin pek çok yatırımını bu yönde gerçekleştirdiklerini belirten İzmir Belediye Başkanı Aziz Başkan Kocaoğlu, "14.5 yılda 11 kilometrelik raylı sistemi 180 kilometreye çıkarttık. 70 bin olan günlük yolcu sayısı bugün 800-850 bin yolcuya ulaştı. Raylı sisteme yatırım yapmamış olsaydık bugün 1200-1300 otobüsümüz daha çalışacak ve trafik yükümüz artacaktı. Bu tabloyu gözünüzde bir canlandırın. 'Park et devam et' sistemini hayata geçirerek yol kenarına park etmiş araçları otoparklara çekmek için ring seferleri düzenliyoruz. Bisikletli ulaşımı özendirmek için bisiklet yolları yapıyor, otobüste uzun hatlardan ziyade aktarmalı ulaşımı uyguluyoruz. Deniz ulaşımını yeni vapurlarımızla güçlendirdik. Kentte trafiğin en yoğun olduğu zaman okulların açıldığı günlerdir. Çok ciddi çalışarak en ufak trafik sorunu ile karşılaşmadık" dedi.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR

Kent içi ulaşımın rahatlaması için raylı sistem yatırımlarının öne çıkması gerektiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, "Bu yönde yatırımlarımızı yapıyoruz. 7.5 kilometrelik Narlıdere metro hattımızı yapımı devam ediyor. TCDD ile Aliağa-Bergama arasında 52 kilometrelik raylı sistem yatırımımız olacak. TCDD çalışmalara başladığında biz de istasyonları, alt-üst geçitleri yapacağız. Böylelikle raylı sistem ağımız 252 kilometreye ulaşacak ve bu bize ulaşımda ciddi rahatlık sağlayacak. Ayrıca 72-73 kilometrelik metro-banliyö yatırımları için planlama çalışmalarımız var" diye konuştu.

Başkan Kocaoğlu, kent içi ulaşımda karbon salınımını azaltmak için 20 elektrikli otobüs aldıklarını vurgulayarak, elektrikli otobüs fiyatlarının yüksek olması nedeniyle yerel yönetimlerin elektrikli otobüs yatırımında zorladığını söyledi.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerinin Türkiye'de 25 şehirde gerçekleştiğini, bu etkinliklere ilk kez İzmir'in katıldığını söyleyen Avrupa Komisyonu Kabine Başkanı Matej Zakonjsek ise "Daha fazla araç için daha fazla yol yatırımı sürdürülebilir değil. Kentlerde karbondioksit salınımını azaltmak için ulaşım türlerinde değişikliğe gitmek gerekiyor. Ulaşım türlerinde bisikleti kullanmayı teşvik ediyoruz. İzmir'de ise seçeneğin çok olması sevindirici” dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Hayrettin Güngör ise Avrupa Hareketlilik Haftası'na Türkiye'den katılan belediye sayısının bu yıl 7'den 25'e çıktığını, bu sayının daha da artmasını dilediklerini ifade etti.