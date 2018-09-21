Karşıyaka unutmadı

Halk sağlığının korunmasına katkı sağlamak ve hastalıklarla ilgili toplumsal bilinç oluşturmak için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ‘Dünya Alzheimer Farkındalık Ayı’ kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı.

Belediye Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerde, hem alzheimer konusunda bilgiler paylaşıldı hem de dayanışma mesajları verildi.

YÜRÜYÜŞ, ZUMBA, SEMİNER



“Unutanları unutmuyoruz” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik programı, Karşıyaka İskele karşısındaki buluşma ile başladı. Burada bir araya gelen yüzlerce vatandaş, ellerinde pankartlarla Çarşı boyunca yürüyüş yaptı.

Ardından, Ahmet Piriştina Rekreasyon Alanı’nda İzmir Zumba Eğitimci Grubu tarafından Zumba Gösterisi sergilendi. Katılımcılar, Karşıyaka Belediyesi Konferans Salonu’nda yapılan seminerde de Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Özge Yılmaz Küsbeci’yi dinledi.

YAVAŞLATMAK MÜMKÜN



Alzheimer hastalığının nasıl teşhis edildiği ve nasıl ilerlediğini anlatan Doç. Dr. Küsbeci, hastalar ve yakınlarını bekleyen süreçler hakkında önemli bilgiler verdi. Küsbeci; sağlıklı beslenme, basit ve güvenli bir egzersiz programı, sosyalleşme, kitap okuma ve düzenli uyku gibi alışkanlıklarla hastalığın ilerlemesini yavaşlatmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

ANLAMLI TEŞEKKÜR



Çoğunluğu hasta ailelerinden oluşan katılımcılar da hem dayanışma ortamı yaratan hem de önemli bilgiler edinmelerini sağlayan organizasyon için Karşıyaka Belediyesi ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar ile Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’ne teşekkür etti.