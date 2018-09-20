Seyhan'da sonbaharda yazılık sinema keyfi

Seyhan Belediyesi’nin yaz boyunca her gün farklı bir mahallede gerçekleştirdiği yazlık sinema uygulamasına Eylül ayında da devam edilirken Fevzipaşa Mahallesi’nde kurulan yazlık sinemaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ADANA- Sonbaharın ilk ayı olan Eylül ayında hava sıcaklıklarının yaz aylarını aratmamasından kaynaklı Seyhan Belediyesi'nin yaz boyunca her gün farklı bir mahallede kurduğu yazılık sinema uygulamasına devam ediliyor. Fevzipaşa Mahallesi’nde kurulan yazılık sinemaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sinema gösterimi sırasında vatandaşlara ücretsiz olarak gazoz ve çekirdek ve patlamış mısır ikram edildi.

Fevipaşa semt pazarında gösterilen Türk sinemasının eşsiz eserlerinden olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmini Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da vatandaşlarla birlikte izledi.

Türk sinemasının önemli eserlerinden biri olan “Selvi Boylum Al Yazmalım” beraber izleyeceklerini belirten Başkan Zeydan Karalar yazlık sinema kültürünün Adana’nın tarihinde ayrı bir yeri olduğunu ve dönemin tek eğlencesi olduğunu belirtti.

Başkan Zeydan Karalar, “Yazlık sinemalarımızda birbirimizi görmek hasret gidermek için bir araya geliyoruz. Bu kültür eskiden geliyordu. Eskiden Türk filmleri çekilir Adana’ya gelirdi. Eğer beğenilirse tüm ülkeye servis edilirdi. 4.5 yıldır çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiç olmadığı kadar Seyhan’da kültür sanat etkinliği oluyor. Adana’da kültür sanat unutulmuştu. Oysa Adana Yılmaz Güney’ler Yaşar Kemal’ler gibi onlarca dünya çapında sanatçı yetiştirdi.



Kültürün-sanatın olduğu yerde yardımlaşma, güzellik, aydınlık olur. 30 yılda yapılamayan hizmeti yaptık. 22 noktada inşaatlarımız devam ediyor. 5 yerde kreş, 4 yerde mahalle merkezi yaptık. 250 milyon liralık bir projedir kent meydanı. Bununla da kalmıyoruz bir sürü iş yapıyoruz ” ifadelerine yer verdi.

Mahalle Muhtarı Adnan Küçük yaptığı konuşmada 4.5 yıldır Başkan Zeydan Karalar’ın önemli hizmetlere imza attığını belirterek teşekkür etti. Küçük, “Bu güzel nostaljiyi yaşattığınız için çok teşekkür ederiz. Gerçekten 4.5 yıldır yaptığınız hizmetler için teşekkür ederim. Mahallemizin imarı çıktı semt pazarını da yapacağı hepimize hayırlı olsun” dedi.

Yazlık sinema uygulamasının hava şartlarının el verdiği ölçüde devam edeceği bildirildi.