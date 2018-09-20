Bornova Günleri’nde Atatürk anlatıldı

Atatürk’ün Bornova’da olduğu ve Türkiye’nin geleceği ile ilgili görüşmeler yaptığı 16-17 Eylül 1922 günleri “Bornova Günleri” adı ile yaşatılıyor.

Bu kapsamda düzenlenen etkinliklerin 2. gününde Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Nilgün Özdemir, Atilla Özdemir ve Zafer Gazi Tunalı’nın “Bornova’dan Kesitler” karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Serginin ardından ise Atatürk Tarihçisi Ahmet Gürel’in konuşmacı olduğu “Atatürk’ün İzmir Günleri” söyleşisi yapıldı.

Bornova Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurtuluş mücadelesinin ardından Bornova’da olduğu 16-17 Eylül tarihini yaşatıyor. 16-17 Eylül 1922 tarihinde Bornova’da Steinbuchel Köşkü’nün misafiri olan ve burada düzenlediği özel toplantılarla Türkiye’nin geleceği ile ilgili kararlar alınan süreç “ Bornova Günleri” adı ile kutlanıyor. Geleneksel hale getirilmesi planlanan kutlamaların 2. gününde ise “Bornova’dan Kesitler” karma fotoğraf sergisi ve “Atatürk’ün İzmir Günleri” söyleşisi yapıldı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerde ilk olarak Nilgün Özdemir, Atilla Özdemir ve Zafer Gazi Tunalı’nın “Bornova’dan Kesitler” adlı karma fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Sanatçıların Bornova’daki yaşamı anlattıkları karelerden oluşan sergide 40 eser yer aldı. Ardından ise Atatürk Tarihçisi ve Yazar Ahmet Gürel’in konuşmacı olduğu “Atatürk’ün İzmir Günleri” söyleşisi gerçekleşti. Bornovalılardan ilgi gören söyleşi Atatürk Belgeseli ile başladı. Türkiye’nin en büyük Atatürk fotoğrafları albümlerinden birinin sahibi olan Gürel, katılımcılara Atatürk’ün İzmir’de olduğu günleri ve kurtuluş savaşı zamanlarında İzmir’i anlattı.