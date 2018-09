Narlıdere'de gazilerin gurur günü

Narlıdere Kaymakamlığı içinde bulunan Atatürk heykeli önünde çelenk sunum töreni ile başlayan etkinlikler Gaziler ve aileleri onuruna verilen yemek ile devam etti. Törenler sırasında gaziler günü dolayısıyla duyulan gurur ile Narlıdere Kaymakamının Narlıdere’den ayrılarak yeni görev yerine gidecek olmasından dolayı bir üzüntü hakimdi. İlk tören Narlıdere Kaymakamlık bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Kaymakamı Hayretin Çiftçi, Narlıdere Garnizon Komutanı Garnizon Komutanı İstihkam Albay Tuncay Pekşen, Narlıdere Emniyet Müdürü İsmail Yalçın, Narlıdere İlçe Milli eğitim müdürü Mustafa Koçak ile gaziler, gazi ve Şehit aileleri, Temad dernek başkan Necdet Akyüz ve Temad yönetiminin katıldı

Narlıdere Halkı Adına Teşekkür Ediyorum

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur Gaziler onuruna verilen yemekte gazi ve şehit aileleri ile bir araya geldi. Son derece gururlu onurlu bir gün olan gazilerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz diye Batur aynı zaman Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi’nin narlıdere’den ayrılacak olmasından dolayı duydukları üzüntüyü ifade etti. Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz Gaziler onuruna verdiğimiz yemekte bir arada olmak bizler için onur kaynağı. Devletimize milletimize hizmet ettiniz, cephelerde mücadele ettiniz, kanınızı döktünüz, ülkemizin bölünmez bütünülüğünü savundunuz.sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Gaziler gününüzü kutluyorum. Birlik ve beraberlik içinde daha nice gaziler gününde birlikte olmak dileğiyle hepinize minnet duygularımız sunuyorum. Bugün ayrıca üç senedir beraber görev yaptığımız, Narlıdere’de adını her köşeye yazdıran, devletin kaymakamı ve yöneticisi olarak örnek davranışları ile hepimizin gönlünde yer eden değerli kaymakamımız Hayrettin Çiftçi maalesef aramızdan ayrılıyor. Konya Ereğli’ye kaymakam olarak atandı. Bizim ve Narlıderelilerin kalbindeki yerini sağlam bir şekilde perçinlemiş bir dostumuz olarak her zaman görüşmeye devam edeceğiz. Kendisine bundan sonraki yaşamında mutluluklar diliyorum. Kendisine Narlıdere halkı adına gösterdiğim anlayış için Narlıdere’ye yaptıkları hizmetleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun.

Gaziler ve Şehit Aileleri Adına Teşekkür

Muharip gaziler derneği Narlıdere Şube temsilcisi Ahmet Yaşar gaziler onuruna verilen yemekte bir konuşma gerçekleştirdi. Gazilik gibi bir onuru taşmaktan duydukları gururu ifade ederken her yıl gazileri hatırlanması ve gururlandırılmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Yaşar “ Her zaman olduğu gibi başta Narlıdere Kaymakamımız Hayrettin çiftçi olmak üzere Garnizon Komutanı İstihkam Albay Tuncay Pekşen, Belediye Başkanımız Abdül Baturu bizleri önemli bir günümüzde bir araya getirip şerefle onurlandırdıkları için şehit ve gaziler ve aileleri adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sivil Hayatta Görüşmek Dileklerimle

Narlıdere Kaymakamı Hayrettin Çiftçi gaziler onuruna verilen yemekte gaziler günü sebebi ile bir konuşma gerçekleştirdi. Çiftçi ‘ Sizler gerçekten bu vatanın, milletin, birliğini, bütünülüğünü korumak için canınızı yok sayarak cephelere gittiniz savaştınız. Bunun karşılığında bu ünvanı aldınız. Sizlere olan borcumuzu hiç bir şekilde ve koşulda ödeyemeyiz.Gaziler gününüz kutlu olsun. Sayın başkan Abdül Batur’un dediği gibi Narlıdere’de üç yıldır görev yapıyorum. Buraya isteyerek geldim. Burada görev yaptığım süre içinde yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ve Narlıderelilerle sıcak diyolaglar kurduk. Hatta gideceğimi duyunca insanların üzüntüleri bana iletmeleri burada kurduğumuz samimi ilişkilerin bir neticesi. Ben bundan sonra Konya Ereyli kaymakamı olarak yeni görev yerine gideceğim ama ailem burada Narlıdere’de sizlere emanet edeceğim. Zaten bir süre sonrada bende Narlıdere’ye dönerek burada hayatıma devam edeceğim.Artık bende bir Narlıdereliyim.sizleri ve Narlıdere’yi gerçekten çok seviyorum. Sayın Başkanımıza Şehit ve gazi ailelerine her yıl geleneksel olarak verdiği yemek ve destek için bende kaymakamlığımız adına çok teşekkür ediyorum. Sivil hayatta da görüşmek dileklerimle” dedi.