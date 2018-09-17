Dikili'de yatırımlar hız kesmiyor

Başkan Tosun'un seçim vaatleri arasında yer alan Roman Gençlik Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nin temelleri törenle atıldı. Dikili Belediyesi'nin öz kaynakları ile yapımına başlanan merkezin yıl sonuna kadar tamamlanarak, hizmete açılması planlanıyor.

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un prestij projesi olarak kente kazandıracağı ve kent tarihinin en önemli kültür yatırımlarından biri olan Roman Gençlik Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi'nin temeli törenle atıldı.



Tamamlanmasıyla birlikte sunacağı imkan ve teknik özellikleri ile Kuzey Ege'nin ilk, İzmir'in de en kapsamlı tesisi olacak merkez, Roman vatandaşların kültür, sanat ve eğitim çalışmaları ile birlikte sosyal etkinlik alanı sıkıntısını da sona erdirecek.

Yatırım Seferberliği

Son dönemde gerçekleştirdiği temel atma törenleriyle Dikili'de adeta yatırım seferberliği başlatan Dikili Belediyesi önemli bir yatırımın daha temelini attı. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin bir bütünlük içerisinde yaşanması ile Roman vatandaşların kültür değerlerinin gelecek nesillere tanıtılması ve öğretilmesinde etkin nokta olması için tasarlanan merkezin temel atma törenine Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, muhtarlar, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve yüzlerce Dikilili katıldı.

7’den 77’ye Tüm Dikilililer Kültür, Sanat Ve Eğitimle Kesintisiz Buluşacak

Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun’un seçim öncesi sözünü verdiği prestij projeleri arasında yer alan Roman Gençlik Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi, İsmetpaşa Mahallesi 56. Sokak üzerinde toplamda bin metrekarelik bir alan içerisinde zemin katı toplantı, etkinlik ve taziye salonu, ikinci katı ise müzik ve el sanatları eğitim atölyeleri ile yönetim ofisi, arşiv ve müzik aletleri deposundan oluşan iki katlı 260 metrekarelik bir bina olarak inşa edilecek.

Proje hakkında konuşan Dikili Belediye Başkanı Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, gerçekleştirdikleri yatırımlarla başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere 7’den 77’ye tüm hemşerilerini kültür, sanat ve eğitimle kesintisiz olarak buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Sevginin Buluşma Noktası

Projenin tamamlanması ile İsmetpaşa Mahallesi başta olmak üzere kentin her noktasında yaşayan 7’den 70’e tüm Roman vatandaşların kültürel ve sosyal yaşamlarının önündeki sorunları ortadan kaldıracak bir merkeze kavuşacaklarını belirten Başkan Tosun, tesisin yıl sonunda hizmete gireceğini söyledi.

Tosun, “Temelini attığımız bu yatırım ilçenin sosyal ve kültürel kalkınmasında kısa zamanda önemli rol oynayacak hizmettir. Ayrıca inşa edeceğimiz bu merkez farklı renklerin sevgiyle, dayanışmayla kucaklaşacağı bir buluşma noktası olacak. Biz çocuklarımızı kültürle, sanatla ve eğitimle buluşturduğumuzda yarınlarımızı aydınlatmış olacağımıza inanıyorum” dedi.

“Mustafa Başkana Yürekten Teşekkür Ediyoruz”

Törende konuşan CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Roman Gençlik Kültür, Sanat ve Eğitim Merkezi projesinin Romanların kendi gelenek ve göreneklerini sürdürmeleri açısından çok önemli dolduğunu vurgulayarak, “Biz Romanların en büyük sıkıntısı eğitim. Çocuklarımızın yüzde ikisi ilk ve ortaokula gidebiliyor. Binde dördü de üniversiteye gidebiliyor. İlköğretimde terk oranları her yıl giderek artıyor. Hem gelenek ve göreneklerimizi yaşatacağımız hem de sosyal, kültürel çalışmalarımızı ortaya koyacağımız bu tür merkezlerde eğitime de öncelik verilmesi bizim için artı bir değer olacak. Ben inanıyorum ki açılacak bu merkez çocuklarımızın okula gitmesine ve hayata tutunmasına vesile olacak. Böyle önemli bir yatırımı kentine kazandırdığı için Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a yürekten teşekkür ediyoruz. Bütün belediye başkanlarına örnek olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Güzel Bir Yenilikle Daha Bizleri Buluşturdu”

Balıkesir Roman Federasyonu Başkan Yardımcısı Oktay Sümertaş da "Bu benim Dikili'ye ikinci gelişim. Her gelişimde başkan Tosun bizleri evimizde gibi hissettirip, güzel yeniliklerle buluşturuyor. Mustafa Başkan sağ olsun bizi bu sefer de Türkiye'de örnek alınması gereken bir projeyle buluşturdu. Tüm Romanlar adına kendisine gönül dolusu şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'a, Sıfır Ayrımcılık Dernek Başkanı Elmas Arus tarafından “Roman Dostu Belediye Başkanı Teşekkür Belgesi” edildi. Tören protokol üyeleri ile vatandaşların hep birlikte temel atma butonuna basıp, merkezin temeline ilk harcın dökülmesiyle son buldu.