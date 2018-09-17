Binler Kavacık Üzüm Festivali’nde buluştu

Festival nedeniyle İzmir’in farklı bölgelerinden on binlerce insan Kavacık’a akın etti, köy meydanı doldu taştı. Üzüm yarışması ve ödül töreni ile a renklenen festival, halk oyunu ve konserle sona erdi.



Kavacık Köy Meydanı’nda düzenlenen festivale Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu ve eşi Fügen Selvitopu,Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç. CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Kani Beko, Mahir Polat, MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.



Kavacık’ı şimdi Avrupa ve dünyaya tanıtacağız



Festivalde konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Kavacık’ın

önemine dikkat çekti ve önümüzdeki süreçte Kavacık için hayata geçirilecek projelerden söz etti. Selvitopu, “Kavacık sadece İzmir’de değil, Türkiye’de tanınır hale geldi. Bu festivalle daha da tanınacak. Bunun ötesinde Kavacık’ı biz Avrupa’ya, dünyaya tanıtmak istiyoruz. Onun için de sadece festival yapmak yetmiyor. Festivalin patenti ile coğrafi işaretini aldık. Ayrıca Dokuz Eylül Üniversitesiyle bir proje çalışması başlattık. Kavacık Kentsel Tasarım ve Gelişim Projesi’ni de çok önemsiyoruz. Bu proje de önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilecek” dedi.



Kavacık’ı layık olduğu yere taşıyacaklarını ifade eden Başkan Selvitopu, “Kavacık doğasıyla coğrafyasıyla güzel bir köy. Bu köyümüzü geleceğe taşımak bizlerin görevi. Karabağlar’ın değerlerine sahip çıkıyoruz. Bunu yapmaya da devam edeceğiz.” diye konuştu.



Festival kırsal kalkınmaya destek oluyor



Kavacık Muhtarı Şinasi Köse de festival ve Kavacık’a yaptığı katkılardan dolayı Başkan Selvitopu’na teşekkür etti. Başkan Selvitopu ve Kaymakam Mehmet Sadık Tunç da Muhtar Şinasi Köse’ye plaket verdi.

Daha sonra konuşan Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık Tunç ise , festivalin kırsal kalkınmaya destek niteliği taşıdığını ve belediyenin üzüme coğrafi işareti alarak ekonomik olarak da çok önemli bir çalışmaya imza atmış olduğunu ifade etti. Tunç, bu çalışmalardan dolayı Başkan Selvitopu ve emeği geçenlere teşekkür etti.

İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise, festival organizasyonunun ve katılımın her geçen yıl daha da güzelleştiğinin altını çizdi. Bayır, bu nedenle festivale katılan İzmirlilerin çok daha memnun ayrıldıklarına dikkati çekti.



Yarışma ve ödül töreni



Üzüm yarışmasının Jüri Onursal Başkanı Prof. Dr. Ahmet Altındişli ise yarışmaya katılan üreticilerin üzümlerini hangi kriterlere göre değerlendirdiklerini açıkladı. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yapılan değerlendirme sonucu birinci olan Murat Tarhan’a 3 tam altın, ikinci olan Mustafa Tiryaki’ye 2 tam altın ve üçüncü olan Nuri Aksu’ya da 1 tam altın verildi.

Ayrıca ödül alanların dışında yarışmaya katılanların tümüne birer çeyrek altın verildi. Festival ikinci gününde, TRT İzmir Radyosu Türk Halk Müziği Sanatçısı Mustafa Özcan konseri, bando takımı gösterisi, gün boyunca devam eden çocuklara yönelik atölye çalışması ve animasyon gösterileri ile sona erdi.