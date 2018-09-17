Konak’ta ücretsiz kurslar başlıyor

Kurslardan faydalanmak isteyenler 28 Eylül’e kadar belediyenin Güzelyalı Nazım Hikmet, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan kültür merkezlerine giderek başvuru yapabilecek.



21 BRANŞTA KURS VERİLECEK



Bu yıl da resimden seramiğe, müzikten tiyatroya, danstan fotoğrafçılığa, satrançtan ahşap boyamaya kadar 21 farklı branşta verilen kurslara 7’den 70’e her yaştan kursiyer katılabilecek. Ücretsiz kurslar yeteneklerini keşfetmek veya var olan yeteneklerini geliştirmek isteyenlere kucak açacak.



SON BAŞVURU 28 EYLÜL



Konak Belediyesi’nin Güzelyalı, Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek ve Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezlerinde verilecek kursların başvuruları 28 Eylül’de sona erecek. Uzman eğitmenler tarafından verilecek olan dersler 8 Ekim’de başlayacak. Kurslara katılmak isteyenlerin başvurularını kültür merkezlerine giderek yaptırmaları gerekiyor.

Kurslar hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Türkan Saylan Kültür Merkezi’ni (422 52 36), Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’ni (262 99 84), Güzelyalı Kültür Merkezi’ni (224 24 30) arayabilir.