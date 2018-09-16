Karşıyaka’nın ilk ‘Edebiyat Ödülü’ sahibini buldu

Karşıyaka Belediyesi Edebiyat Ödülleri kapsamında bu yıl ilk kez verilen ‘Samim Kocagöz Roman Ödülü’nün kazananı belli oldu.

Türk edebiyatının seçkin isimlerinden oluşan jüri tarafından, Gönül Çatalcalı’nın ‘Eşiktekiler’ adlı eseri ödüle layık görüldü. Çatalcalı, düzenlenen törenle ödülünü aldı.

ÇATALCALI ÖDÜLÜNE KAVUŞTU



Kültür ve sanat alanında yaptığı etkinlikler ve düzenlediği yarışmalarla dikkat çeken Karşıyaka Belediyesi, ‘Karşıyaka Edebiyat Ödülleri’ kapsamında bu yıl ilk kez verilen Samim Kocagöz Roman Ödülü’nü, muhteşem bir törenle sahibine ulaştırdı. 1950’lilerin Türkiyesi’ni anlatan Eşiktekiler adlı romanıyla yarışmaya katılan ve jüri kararıyla birinci olan Gönül Çatalcalı, düzenlenen törenle ödülüne kavuştu.

KOCAGÖZ’ÜN BELGESELİ İZLENDİ



Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ndeki törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eski Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel, Samim Kocagöz’ün oğlu Şükrü Kocagöz, İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, Yazar Feyza Hepçilingirler, Yazar-Şair Hidayet Karakuş, Edebiyat Eleştirmeni Hülya Soyşekerci ve yüzlerce edebiyat dostu katıldı. Ödül töreni öncesinde, unutulmaz yazar Samim Kocagöz’ün hayatını anlatan belgesel izletildi. Törenin ardından ise Karşıyaka Belediye Tiyatrosu tarafından, Samim Kocagöz’ün “Islak Ekmek” adlı oyunu da sahnelendi.

AMACIMIZ YENİ ‘KOCAGÖZLER’ YETİŞTİRMEK



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Bir toplumu kalkındıran ana unsur kültürdür, sanattır. Bu iddiayla yola çıktık ve başarılı işler yaptık. Karşıyaka, sokaklarında sanatı, sanatçıyı, edebiyatı yaşatan bir kent, bizler de KODA’yı Türk sanatına kazandıran bir belediyeyiz. Sanata ve sanatçıya sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bunu yaparken de Ulu Önderimiz Atatürk’ün sözlerini rehber edineceğiz. Amacımız yeni Samim Kocagözler yetiştirmek” dedi.

Yazar Gönül Çatalcalı “Eşiktekiler, 2,5 yıllık bir emeğin ardından ‘edebiyat kuyusuna’ attığım taştı. Karşıyaka Belediyesi’nin verdiği bu ödülle, kuyuya atılan o taşın sesini duydum! Geleneksel hale getirilecek olan bu ödülü ilk kez alıyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Emeği geçen herkese teşekkürler” dedi.

Eski Devlet Bakanı Şükrü Sina Gürel “Başta belediye başkanımız olmak üzere, sevgili dayım Samim Kocagöz’e bu onuru layık görenlere teşekkür ediyorum. Dayım, sadece yazdıkları ile değil, sohbetleri ile de unutulmaz deneyimler ve bilgiler bıraktı. Genç kuşakların bu bilgilerden mutlaka faydalanması gerekir” diye konuştu.

Şükrü Kocagöz de “Babamın ‘aile toprağı’ Karşıyakamızda böyle bir ödülle anılması, bizlerde sonsuz mutluluk ve kıvanç yarattı. Gönül Çatalcalı’yı da kutluyorum” dedi.