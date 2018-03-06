8+8=Elif Galeri Çankaya'da

Çankaya Belediyesi Galeri Çankaya farklı bir sergiye daha ev sahipliği yapıyor. 8’i erkek, 8’i kadın toplam 16 sanatçının eserlerinden oluşan “8+8=ELİF/ Aynaya bak Elif saklıdır” adlı karma sergi yoğun katılımla açıldı.

“Elif, bir kadın ismidir. Türkiye’de en çok kullanılan 20. isimdir. Sözlükte dost, tanıdık, ışık saçan güzel kız gibi anlamlara gelir Elif. Ayna ise ne görüyorsa onu gösterir, yanlışa doğru, doğruya yanlış demez. İnsan da insanın aynasıdır. Kendi aynasından kendi özüne yol alabilen her insan bir kadının gönül aynasına ışık tutabilir ancak. Aynaya bak kendini gör, gör ki Elif’ler incinmesin” düşünceleriyle oluşturulan sergi 16 Mart tarihine kadar açık kalacak.

SERGİ 16 SANATÇININ ESERLERİNDEN OLUŞUYOR

Sergide, Betül Karataş, Deniz Onur Erman, Elif Aydoğdu Ağatekin, Hatice Çöklü, Rukiye Epli Dede, Yalda Yaghin, Zeynep Karabacak, Zuhal Baysar, Aykut Öz, Doğu Gündoğdu, Kayahan Kaya, Mehmet Babat, Sami Gedik, Uğur Erbaş, Umut Reyhanlı ve Vasko Kotan’ın eserleri yer alıyor.

Farklı disiplinler diliyle, kadını kendi aynalarından yansıtan 16 sanatçı, Dünya Kadınlar Günü’ne özel “kadın” temalı 8+8=ELİF sergisi ile herkesin kendi aynasına ulaşmasını, önce kendisine ışık tutmasını ve sonrasında o ışığı her insana ulaştırmasını diliyor.