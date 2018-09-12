KARBEM’li annenin büyük başarısı

Karabağlar’da oturan iki çocuk annesi Derya Topraklık, Karabağlar Belediyesi’ne ait Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) kurslarına giderek Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik - Elektronik Bölümü’nü kazandı.

Başkan Selvitopu, Derya Topraklık’ı büyük başarısından dolayı tebrik ederek, “Derya Hanım’ların çoğalmasını istiyoruz. Başarısıyla gurur duyduk” açıklamasında bulundu.

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçedeki gençlerin ücretsiz eğitim almasını sağlamak amacıyla kurulan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi(KARBEM) başarılarına bir yenisini daha ekledi. KARBEM’in sınavlardaki başarısını duyup kurslara katılan 33 yaşındaki iki çocuk annesi Derya Topraklık, sistemli çalışarak Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektrik - Elektronik Bölümü’nü kazandı.



Çocuklarıyla Başkan Selvitopu’nu ziyaret etti



Çocukları Mehmet Said (12) ve Semih Hamza (7) ile birlikte Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu’nu makamında ziyaret eden Derya Topraklık, amacının okulunu bir an önce bitirip iş hayatına atılmak olduğunu söyledi.KARBEM’in başarısını duyup kurslara gittiğini belirten Topraklık, kendisine bu imkanı sağlayan önce eşine daha sonra Başkan Selvitopu’na ve eğitmenlerine teşekkür etti.

Derya Hanım’ların çoğalmasını istiyoruz



Derya Topraklık’ı kazandığı başarıdan dolayı kutlayan Başkan Selvitopu ise , “Büyük bir başarıya imza attınız. Bu başarı bizi çok mutlu etti. Derya Hanım’ın ailesinde sadece eşinin çalıştığını öğrendik. Kendisi iki çocuğu olmasına rağmen dar bir bütçe ile bunu başardı. İlçedeki dar bütçeli ailelerimize katkı sağlamak için KARBEM kuruldu. Bundan sonra da Derya Hanım’ların çoğalmasını istiyoruz. Kendisine Karabağlar Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde destek olacağız” dedi

Oğlu da KARBEM’li oldu



Üniversite sınavında büyük bir başarıya imza atan Derya Topraklık’ın 12 yaşındaki oğlu Mehmet Said Topraklık da KARBEM’li oldu. Dün KARBEM’e kaydını yaptıran ve eğitime başlayan Oğul Topraklık, LGS sınavına hazırlanacak. Anne Derya Topraklık da KARBEM’deki eğitim kalitesini gördükten ve KARBEM’de öğrenci olarak başarı elde ettikten sonra oğlunun da aynı başarıyı ve heyecanı yaşaması için KARBEM’i tercih ettiklerini söyledi.

Günün anısına fotoğraf çekildiler



Başkan Selvitopu konuşmaların ardından Derya Topraklık ve çocuklarına çeşitli hediyeler vererek günün anısına birlikte fotoğraf çektirdi. Ziyarete KARBEM Eğitim Koordinatörü Hakkı Karadeniz, KARBEM Müdürü Cennet Türkoğlu ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayla Sert de katıldı.