Karşıyaka’da birlik buluşması

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun da ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte halkla kucaklaşan Başkan Akpınar “Bu kenti koruyan bir belediye yönetimi var. Karşıyakamız için başarılı işler yapmaya devam edeceğiz” dedi.

DAYANIŞMA MESAJLARI



Birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirmek, yapılan çalışmaları değerlendirmek ve talepleri dinlemek için sık sık vatandaşlarla bir araya gelen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Fikri Altay Mahallesi sakinleriyle kahvaltıda buluştu.

Başkan Akpınar ve aynı mahallede doğup büyüyen CHP İzmir Milletvekili Kani Beko’nun ev sahipliğinde, Mandalin Parkı’nda düzenlenen etkinliğe; eski İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan, 21. Dönem İzmir Milletvekili Kemal Vatan, Fikri Altay Mahalle Muhtarı Mustafa Birlik, sendika temsilcileri ve her yaştan yüzlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşların sevgi seliyle karşılanan Başkan Akpınar, hem belediye tarafından yürütülen çalışmaları anlattı hem de halkın talep ve önerilerini dinledi. Birlik ve dayanışma mesajları veren Akpınar, kahvaltının ardından esnaf ziyaretleri de yaptı.

“REHBERİMİZ ATATÜRK”



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Bu kentte yerel yöneticilik yaparken yalanı dolanı iftirayı gıybeti değil, halka doğru söylemeyi kendime görev saydım. Makamda değil, sokakta başkanlık yaptım. Sisteme karşı mücadele ettik. Tüm hizmetlerimizde Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini rehber edindik. Bu kenti koruyan bir belediye yönetimi var. Başarılı işler yapmaya devam edeceğiz. Fikri Altay da köklü bir mahallemiz. Sizler de Karşıyakamız da her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.

OMUZ OMUZA MÜCADELE



Gençlik yıllarının Fikri Altay Mahallesi’nde geçtiğini anlatan CHP Milletvekili Kani Beko da “Bu güzel organizasyon için Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar’a, Muhtarımız Mustafa Birlik’e ve bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Önümüzde ciddi bir sınav var. Yerel seçimlerde Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği, en büyük eserlerim dediği Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne sahip çıktığımızı bir kez daha gösterelim. Sizlerle birlikte yan yana, omuz omuza mücadele etmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.