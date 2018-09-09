Akdamar Kilisesi'nde 3 yıl sonra ilk ayin

Van’ın Akdamar Adası’nda bulunan tarihi Surp Haç Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi), 3 yıl aranın ardından yeniden bir ayine ev sahipliği yapıyor. Yurtiçi ve Yurt dışından birçok kişinin katılacağı ayin için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Van'a geldi. Güvenlik gerekçesiyle kilisede 3 yıldır ayin yapılamıyordu.

Milli gazetede yayımlanan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye’nin eşit ve hür vatandaşları olarak Ermeni kardeşlerimizin kültürel mirasına sahip çıkmaya yönelik çalışmalarımız devam edecektir” ifadelerini kullandı.

95 YIL SONRA İBADETE AÇILMIŞTI

Akdamar’daki Surp Haç Kilisesi’nin, Atilla Koç’un Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde, Başbakan Erdoğan’ın verdiği talimatla restore edilip 2007’de “Anıt Müze” olarak ziyarete, 2010’da ise 95 yıl aradan sonra ibadete açıldığını anımsatan Ersoy, şunları kaydetti: “Son 3 senedir güvenlik gerekçesiyle maalesef yapılamayan ayin bölgede devletimizin güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmesiyle bu sene yeniden, bir bakan katılımıyla gerçekleştirilecek. Büyük bir memnuniyetle altını çizmek isterim ki bu devletimizin vatandaşına uzattığı şefkatli elin, dini azınlıklarımıza yönelik sergilediği pozitif ayrımcılığın en açık ve samimi göstergesidir. Ben de devletimizi temsilen burada olacağım, ziyadesiyle mutluyum.”

'ERMENİ CEMAATİ OLARAK MUTLULUK DUYUYORUZ'

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ise ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ateşyan, Akdamar Adası’nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi’nden aldığını belirterek, “Surp Haç Kilisesi bizim için hem tarihi hem de dini yönden çok önemli bir değere sahip. Bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisemiz aynı zamanda başpatriklik merkezi” ifadelerini kullandı. “Hem İstanbul’dan hem de dünyanın birçok ülkesinden Ermeni vatandaşlar bu ayine katılacak” diyen Ateşyan, “Yaklaşık 2 bin kişiyi bekliyoruz. Sayın Bakanın katılımı bizim için çok değerli ve önemli. Ermeni cemaati olarak mutluluk duyuyoruz” dedi.

Bakan Ersoy, Surp Haç Kilisesi’nin, Atilla Koç’un Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde, Başbakan Erdoğan’ın verdiği talimatla restore edilip 2007’de “Anıt Müze” olarak ziyarete, 2010’da ise 95 yıl aradan sonra ibadete açıldığını anımsatarak, “Ben de devletimizi temsilen burada olacağım, ziyadesiyle mutluyum” dedi.

2000 KİŞİ BEKLENİYOR

Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ise ayini yeniden gerçekleştirebilmekten ve bakan düzeyinde katılım olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ateşyan, Akdamar Adası’nın özelliğini, üstünde bulunan Surp Haç Kilisesi’nden aldığını belirterek, “Surp Haç Kilisesi bizim için hem tarihi hem de dini yönden çok önemli bir değere sahip. Bin yıldan fazladır varlığını sürdüren kilisemiz aynı zamanda başpatriklik merkezi” ifadelerini kullandı. Ateşyan, “Hem İstanbul’dan hem de dünyanın birçok ülkesinden Ermeni vatandaşlar bu ayine katılacak. Yaklaşık 2 bin kişiyi bekliyoruz” dedi.