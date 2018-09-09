İzmir, 3 gün boyunca Foça Festivali ile renklenecek

XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’nin, yine dolu dolu etkinliklerle, çok keyifli anlar yaşatacağını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Kültürün, sanatın ve eğlencenin harmanlanmadığı birçok etkinliği halkımızla buluşturacak olmanın mutlu telaşını yaşıyoruz. Tüm Foçalıları ve Foça dostlarını, festivalimize davet ediyoruz’’dedi.

Festivalin 1’inci günü, 10 Eylül 2018 Pazartesi, Saat 09.00’da Foça Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı’nda ‘Tekne Bakım ve Onarımı’nı Foçalı Balıkçılar yapacak. Bakım-onarım çalışmaları iki gün sürecek.

10-11 Eylül tarihlerinde, Saat 10.30’da, Foça Balık Hali Yan Duvarına, Gölge Artizm tarafından ‘Kıyı Balıkçılığı Temalı Duvar Resmi Çizimi’ gerçekleştirilecek.

Saat 11.00’de Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı’da, Foça Yelken ve İhtisas Kulübü ve Yeni Foça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü, yelken ve sörf gösterilerini sunacak.

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Saat 11.30’da başlayacak programda, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. ‘Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi’ konulu panele, Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü konuşmacı olarak katılacak.

Saat 13.00’de, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önünde, Balık Ekmek Mangal Partisi ve Halk Oyunları Gösterileri gerçekleşecek.

Foça Demokrasi Meydanı’nda, Saat: 16.00’da Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetleri kapsamında

Foça Marsilya Meydanı’nda, Saat 17.00’de ‘Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med’ isimli Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılacak.

Kavala Kafe önünde, Saat 19.30’da başlayıp, Foça Cumhuriyet Meydanı’na dek sürecek Festival Korteji yine çok renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Festival Açılış Töreni yapılacak ve Halk Oyunları Gösterileri sunulacak.

Açılış konseri “Ezginin Günlüğü”nden

Festivalin açılış konserinde, “Ezginin Günlüğü” sahne alacak. Konser, Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 21.00’de başlayacak. Yanı sıra, aynı saatte Yeni Foça’da; Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.

Tüm konserler öncesinde ‘‘Hakan Doğanay Show’’

Foça’da gerçekleşecek üç konser öncesinde Şovmen Hakan Doğanay ve ekibi gösterilerini sunacak.

11 Eylül Foça’nın Kurtuluş Günü ‘‘Buray’’ konseri ile kutlanacak

Çok sevilen pop müzik yıldızı “Buray” 11 Eylül Salı Günü Foça Demokrasi Meydanı’nda konser verecek. Konserin başlama saati 22.00.

Final gününde iki muhteşem Konser

Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası, Klasik Müzik Bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini Türk Müziği ve Roman ezgileriyle buluşturacak. Demokrasi Meydanı’ndaki konser, saat 21.00’de başlayacak. Aynı anlarda, Yeni Foça “Grup Zımba” ile coşacak. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’ndaki konserin başlama saati 21.00.

XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali / 10-11-12 EYLÜL 2018

Program

10 Eylül 2018, Pazartesi / 1. Gün

09.00-11.00

Tekne Bakım ve Onarımı

Yer: Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı

10.30

Kıyı Balıkçılığı Temalı Duvar Resmi Çizimi Başlangıcı (Balık Hali Yan Duvarı)

Yer: Balık Hali

11.00

Yelken ve Sörf Gösterileri

Yer: Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı

11.30

Panel ve Sergi Açılışı

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)

‘Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi’

Konuşmacı: Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü

Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi

13.00

Balık Ekmek Mangal Partisi ve Halk Oyunları Gösterileri

Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü

16.00

Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetler

BOCCİA GÖSTERİLERİ

Yer: Foça Demokrasi Meydanı

17.00

Fotoğraf Sergisi

“Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med”

Yer: Foça Marsilya Meydanı

19.00

Festival Korteji

Güzergâh: Kavala Kafe Önü-Foça Cumhuriyet Meydanı

19.30

Festival Açılış Töreni

Açılış Konuşmaları

Halk Oyunları Gösterileri

Yer: Foça Cumhuriyet Meydanı

21.00

KONSER

Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu

Şef: Ergin KAYRAN

Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü

21.00

KONSER

“Ezginin Günlüğü”

Yer: Foça Cumhuriyet Meydanı

11 Eylül 2018, Salı / 2. Gün

09.00-11.00

Tekne Bakım ve Onarımı

Yer: Demokrasi Meydanı, Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı

09.00-12.00

Foça’nın Kurtuluş Günü Törenleri

Yer: Foça Demokrasi Meydanı

12.00

Kürekli Tekne Yarışması ve Ödül Töreni

Başlangıç: Foça Jandarma Okul Komutanlığı Önü-Küçükdeniz Limanı)

12.00

Yelken ve Sörf Gösterileri

Yer: Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı

12.30

Yemek Yarışması

Türkiye’nin İlk Yeryüzü Pazarı Kurucusu Gül Girişmen Anısına

Halk Oyunları Gösterileri

Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri

13.00

Tavla Yarışması ve Balık-Ekmek Mangal Partisi

Halk Oyunları Gösterileri

Yer: Bağarası Köy Kahvesi

14.00

Söyleşi ve İmza

Geçmiş Dönem CHP Grup Başkan Vekili

Araştırmacı Yazar Kemal Anadol’un “Kulağım Karadeniz’de” isimli Romanı Üzerine

Söyleşi ve İmza Etkinliği

Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi

16.00

Foça Çocuk Kitapları Şenliği ve Atölye Çalışmaları (Konca Ağaoğlu – Seramik, Nilgün Pekin – Resim)

Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü

17.00

Balık-Ekmek Mangal Partisi

Halk Oyunları Gösterileri

Yer: Gerenköy Meydanı

17.00

SÖYLEŞİ

Mersin-Erdemli Su Ürünleri Koop. Başkanı, Antalya-Kaş Su Ürünleri Koop. Başkanı ve

Foça Su Ürünleri Koop. Başkanı ile WWF-Türkiye Moderatörlüğünde

“Kıyı Balıkçılığının Dünü ve Bugünü” Konulu Söyleşi

Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi

19.00

“Avni Arbaş Heykel Açılışı”

Yer: Kalyoncu Kafe Arkası Yeşil Alan

19.30

Şiir ve Müzik Dinletisi

Şair Yazar Namık Kuyumcu - Müzisyen Haluk Çetin

Yer: Beşkapılar Kalesi

21.00

Fener Alayı

Güzergâh: Kavala Kafe Önü-Foça Demokrasi Meydanı

22.00

KONSER

“Buray”

Yer: Foça Demokrasi Meydanı

12 Eylül 2018, Çarşamba / 3.Gün

08.00

Amatör Balık Avlama Yarışması ve Ödül Töreni

Yer: Foça Küçükdeniz ve Büyükdeniz Limanları

11.00

Arkeolojik Gezi ve Söyleşi

Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit Eşliğinde

“Foça Tarihi Yürüyüş Yolları” Tanıtımı

Yer: Sur Duvarları-Beşkapılar-Kybele

12.00

Deniz Motoru Yarışları ve Ödül Töreni

Yer: Küçük Deniz Limanı

12.00

Balık-Ekmek Mangal Partisi

Halk Oyunları ve Dans Gösterileri

Yer: Foça Demokrasi Meydanı

12.00 – 19.00

Trap ve Tek Kurşun Turnuvası

Yer: Bucak Mevkii Doğalkent-Trap Alanı-Yeni Foça

14.30

Yarışma “Olta Bağlama, Ağ Onarma” ve Ödül Töreni

Yer: Foça Demokrasi Meydanı

16.00

Söyleşi

Yazar Şair Hüseyin Yurttaş’ın ‘Karaço’ Romanı üzerine söyleşi

Yer: Çapkınoğlu Konağı Kozbeyli

19.00

Ataol Behramoğlu ile Şiir, Toplum ve Yaşam Üstüne

Yer: Beşkapılar Kalesi

21.00

KONSER

“Grup Zımba”

Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı

21.00

KONSER

Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası

Yer: Foça Demokrasi Meydanı