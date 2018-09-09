İzmir, 3 gün boyunca Foça Festivali ile renklenecek

XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali’nin, yine dolu dolu etkinliklerle, çok keyifli anlar yaşatacağını belirten Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ; ‘‘Kültürün, sanatın ve eğlencenin harmanlanmadığı birçok etkinliği halkımızla buluşturacak olmanın mutlu telaşını yaşıyoruz. Tüm Foçalıları ve Foça dostlarını, festivalimize davet ediyoruz’’dedi.
Festivalin 1’inci günü, 10 Eylül 2018 Pazartesi, Saat 09.00’da Foça Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı’nda ‘Tekne Bakım ve Onarımı’nı Foçalı Balıkçılar yapacak. Bakım-onarım çalışmaları iki gün sürecek.
10-11 Eylül tarihlerinde, Saat 10.30’da, Foça Balık Hali Yan Duvarına, Gölge Artizm tarafından ‘Kıyı Balıkçılığı Temalı Duvar Resmi Çizimi’ gerçekleştirilecek.
Saat 11.00’de Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı’da, Foça Yelken ve İhtisas Kulübü ve Yeni Foça Windsurf ve Yelken Spor Kulübü, yelken ve sörf gösterilerini sunacak.
Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi’nde Saat 11.30’da başlayacak programda, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) fotoğraf sergisi açılışı yapılacak. ‘Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi’ konulu panele, Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü konuşmacı olarak katılacak.
Saat 13.00’de, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önünde, Balık Ekmek Mangal Partisi ve Halk Oyunları Gösterileri gerçekleşecek.
Foça Demokrasi Meydanı’nda, Saat: 16.00’da Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetleri kapsamında
Foça Marsilya Meydanı’nda, Saat 17.00’de ‘Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med’ isimli Fotoğraf Sergisinin açılışı yapılacak.
Kavala Kafe önünde, Saat 19.30’da başlayıp, Foça Cumhuriyet Meydanı’na dek sürecek Festival Korteji yine çok renkli görüntülere sahne olacak. Cumhuriyet Meydanı’nda Festival Açılış Töreni yapılacak ve Halk Oyunları Gösterileri sunulacak.
Açılış konseri “Ezginin Günlüğü”nden
Festivalin açılış konserinde, “Ezginin Günlüğü” sahne alacak. Konser, Cumhuriyet Meydanı’nda, saat 21.00’de başlayacak. Yanı sıra, aynı saatte Yeni Foça’da; Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek. Şef Ergin Kayran yönetiminde, Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası önünde gerçekleşecek konser, saat 21.00’de başlayacak.
Tüm konserler öncesinde ‘‘Hakan Doğanay Show’’
Foça’da gerçekleşecek üç konser öncesinde Şovmen Hakan Doğanay ve ekibi gösterilerini sunacak.
11 Eylül Foça’nın Kurtuluş Günü ‘‘Buray’’ konseri ile kutlanacak
Çok sevilen pop müzik yıldızı “Buray” 11 Eylül Salı Günü Foça Demokrasi Meydanı’nda konser verecek. Konserin başlama saati 22.00.
Final gününde iki muhteşem Konser
Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası, Klasik Müzik Bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerini Türk Müziği ve Roman ezgileriyle buluşturacak. Demokrasi Meydanı’ndaki konser, saat 21.00’de başlayacak. Aynı anlarda, Yeni Foça “Grup Zımba” ile coşacak. Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı’ndaki konserin başlama saati 21.00.
XI. Uluslararası Foça Kültür Sanat ve Balıkçılık Festivali / 10-11-12 EYLÜL 2018
Program
10 Eylül 2018, Pazartesi / 1. Gün
09.00-11.00
Tekne Bakım ve Onarımı
Yer: Demokrasi Meydanı Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı
10.30
Kıyı Balıkçılığı Temalı Duvar Resmi Çizimi Başlangıcı (Balık Hali Yan Duvarı)
Yer: Balık Hali
11.00
Yelken ve Sörf Gösterileri
Yer: Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı
11.30
Panel ve Sergi Açılışı
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye)
‘Yaban Hayvanlarına İlk Yardım Eğitimi’
Konuşmacı: Yaban Hayatı Uzmanı Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü
Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi
13.00
Balık Ekmek Mangal Partisi ve Halk Oyunları Gösterileri
Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü
16.00
Engelsiz Yaşam Sportif Faaliyetler
BOCCİA GÖSTERİLERİ
Yer: Foça Demokrasi Meydanı
17.00
Fotoğraf Sergisi
“Dünden Bugüne Fotoğraflarda Foça Tatil Köyü-Club Med”
Yer: Foça Marsilya Meydanı
19.00
Festival Korteji
Güzergâh: Kavala Kafe Önü-Foça Cumhuriyet Meydanı
19.30
Festival Açılış Töreni
Açılış Konuşmaları
Halk Oyunları Gösterileri
Yer: Foça Cumhuriyet Meydanı
21.00
KONSER
Foça Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu
Şef: Ergin KAYRAN
Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü
21.00
KONSER
“Ezginin Günlüğü”
Yer: Foça Cumhuriyet Meydanı
11 Eylül 2018, Salı / 2. Gün
09.00-11.00
Tekne Bakım ve Onarımı
Yer: Demokrasi Meydanı, Ziraat Bankası Önü ve Yeni Foça Meydanı
09.00-12.00
Foça’nın Kurtuluş Günü Törenleri
Yer: Foça Demokrasi Meydanı
12.00
Kürekli Tekne Yarışması ve Ödül Töreni
Başlangıç: Foça Jandarma Okul Komutanlığı Önü-Küçükdeniz Limanı)
12.00
Yelken ve Sörf Gösterileri
Yer: Foça Limanı ve Yeni Foça Limanı
12.30
Yemek Yarışması
Türkiye’nin İlk Yeryüzü Pazarı Kurucusu Gül Girişmen Anısına
Halk Oyunları Gösterileri
Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri
13.00
Tavla Yarışması ve Balık-Ekmek Mangal Partisi
Halk Oyunları Gösterileri
Yer: Bağarası Köy Kahvesi
14.00
Söyleşi ve İmza
Geçmiş Dönem CHP Grup Başkan Vekili
Araştırmacı Yazar Kemal Anadol’un “Kulağım Karadeniz’de” isimli Romanı Üzerine
Söyleşi ve İmza Etkinliği
Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi
16.00
Foça Çocuk Kitapları Şenliği ve Atölye Çalışmaları (Konca Ağaoğlu – Seramik, Nilgün Pekin – Resim)
Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Hizmet Binası Önü
17.00
Balık-Ekmek Mangal Partisi
Halk Oyunları Gösterileri
Yer: Gerenköy Meydanı
17.00
SÖYLEŞİ
Mersin-Erdemli Su Ürünleri Koop. Başkanı, Antalya-Kaş Su Ürünleri Koop. Başkanı ve
Foça Su Ürünleri Koop. Başkanı ile WWF-Türkiye Moderatörlüğünde
“Kıyı Balıkçılığının Dünü ve Bugünü” Konulu Söyleşi
Yer: Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi
19.00
“Avni Arbaş Heykel Açılışı”
Yer: Kalyoncu Kafe Arkası Yeşil Alan
19.30
Şiir ve Müzik Dinletisi
Şair Yazar Namık Kuyumcu - Müzisyen Haluk Çetin
Yer: Beşkapılar Kalesi
21.00
Fener Alayı
Güzergâh: Kavala Kafe Önü-Foça Demokrasi Meydanı
22.00
KONSER
“Buray”
Yer: Foça Demokrasi Meydanı
12 Eylül 2018, Çarşamba / 3.Gün
08.00
Amatör Balık Avlama Yarışması ve Ödül Töreni
Yer: Foça Küçükdeniz ve Büyükdeniz Limanları
11.00
Arkeolojik Gezi ve Söyleşi
Foça Kazıları Başkanı Prof. Dr. Ömer Özyiğit Eşliğinde
“Foça Tarihi Yürüyüş Yolları” Tanıtımı
Yer: Sur Duvarları-Beşkapılar-Kybele
12.00
Deniz Motoru Yarışları ve Ödül Töreni
Yer: Küçük Deniz Limanı
12.00
Balık-Ekmek Mangal Partisi
Halk Oyunları ve Dans Gösterileri
Yer: Foça Demokrasi Meydanı
12.00 – 19.00
Trap ve Tek Kurşun Turnuvası
Yer: Bucak Mevkii Doğalkent-Trap Alanı-Yeni Foça
14.30
Yarışma “Olta Bağlama, Ağ Onarma” ve Ödül Töreni
Yer: Foça Demokrasi Meydanı
16.00
Söyleşi
Yazar Şair Hüseyin Yurttaş’ın ‘Karaço’ Romanı üzerine söyleşi
Yer: Çapkınoğlu Konağı Kozbeyli
19.00
Ataol Behramoğlu ile Şiir, Toplum ve Yaşam Üstüne
Yer: Beşkapılar Kalesi
21.00
KONSER
“Grup Zımba”
Yer: Foça Belediyesi Yeni Foça Reha Midilli Sosyal Tesisleri ve Tören Alanı
21.00
KONSER
Hamdi Akatay ve Tepecik Filarmoni Orkestrası
Yer: Foça Demokrasi Meydanı