Karabağlar Belediyesi İEF Fuarı’nda

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da standa gelerek vatandaşlarla sohbet etti.

“Modern ve sürdürülebilir bir kent için üretiyoruz” sloganıyla yola çıkan Karabağlar Belediyesi'nin yenilikçi yüzünü yansıtan stant, 3 No’lu holde fuar süresince açık kalacak. Karabağlar Belediyesi, açtığı stantta etkinlikler, projelerin yanı sıra hayata geçirdiği programları vatandaşlarla paylaşırken, ayrıca "Karabağlar" dergisi ile el broşürleri dağıtacak.



Ekonomimize katkısı büyük



İzmir Enternasyonal Fuarı’nın ülke ve İzmir için önemine değinen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle kurulmuş olan bu fuar aynı zamanda bağımsızlığın taçlandırılıp, ekonomik bağımsızlığın kazanılmasında ne derece önemli olduğunu gösteriyor. Cumhuriyetin kuruluşundan beri İzmir ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayan fuarı geleceğe taşımak hepimizin görevi” dedi.



Kavacık festivaline davet etti



Bu fuarın ardından 15-16 Eylül tarihleri arasında Kavacık Üzüm Festivalini düzenleyeceklerini belirten Başkan Muhittin Selvitopu, “Standımıza gelen tüm misafirlerimize Kavacık Üzümü ikram ediyoruz. Buradaki tanıtımın festivale katkısı büyük olacak. Ben tüm İzmirlileri festivalimize davet ediyorum” diye konuştu.