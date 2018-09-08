Kermes'te Sabahattin Ali anıldı

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinliklerde ilk olarak Nebil Özgentürk’ün hazırlayıp yönettiği ve Sabahattin Ali cinayetini konu alan “Kayıp Kemiklerin İzinde” adlı belgesel seyredildi.

Belgeselde, cinayetten 70 yıl sonra, Filiz Ali, babasının öldürüldüğü ormanın derinliklerinde ki olay yerine gidişi anlatıldı. Duygusal anların yaşandığı etkinliğe Bergama Belediye Başkan Mehmet Gönenç’in yanı sıra gazeteci-yazar-belgeselci Nebil Özgentürk ve Sabahattin Ali’nin kızı Filiz Ali’de katıldı. Etkinliği yaklaşık 5000 kişi izledi.

BABAM BERGAMA AŞIĞIYDI

Belgesel gösterimin sonunda ise Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Nebil Özgentürk, Filiz Ali ve Aysun-Ali Kocatepe’nin katıldığı küçük bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide konuşan Filiz Ali; “Bu büyük kalabalık beni çok duygulandırdı. Bergamalılara gerçekten çok teşekkür ederim. Babamı birlikte andık. Babam Kuzey Ege’nin, Kaz Dağları’nın, Edremit’in, Ayvalık’ın, Bergama’nın aşığıydı” dedi. Filiz Ali konuşmasında babasının Bergama ören yerlerinde çektiği fotoğrafların da bulunduğunu, bunları en kısa zamanda Bergamalılar ile paylaşacağını da söyledi.

BİRLİKTELİĞE, BERABERLİĞE İHTİYACIMIZ VAR

Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise; “Rahmetli Sabahattin Ali’nin kızıyla birlikte burada olmak ve bu anı birlikte paylaşmak bizim için çok büyük bir mutluluk. Bergama Kermes’i sıra dışı bir etkinlik. Hiçbir zaman sadece şarkılardan, sadece eğlenceden ibaret bir şehir festivali olmadı. Zaten adı hiçbir zaman festival olmadı. 1937’de koyduğumuz o ismi hale koruyoruz. Bugün büyük ustanın acıklı ve dramatik öyküsünü izledik. Ne yazık ki bu zulümler günümüze kadar hala sürüyor. Bunu bir tek şekilde durdurabiliriz. O’da bu halkın sağduyusu, sevgisi ve onlara duyduğu inançla olabilir. Eğer bu kalabalıklar çoğalarak Sabahattin Ali şarkılarını çok gür bir şekilde, el ele ve hep birlikte söylerse o zaman bunu durdurabiliriz. Bu birlikteliğe, bu beraberliğe, bu sahiplenmeye ihtiyacımız var” dedi.

Konuşmaların ardından ise Aysun – Ali Kocatepe’nin, Sabahattin Ali Şiirlerinden Şarkılar konseri büyük beğeni ile izlendi.

GÜNDÜZ ETKİNLİKLERİ

82.Uluslararası Bergama Kermesi’nin 5.günü gündüz etkinlikleri ise Eskişehir Sanat Tiyatrosu’nun Bergama Arastasında ki ‘Seyirlik Oyunlar’ adıyla sahnelediği muhteşem performans ile başladı. Ardından ise Cumhuriyet Meydanı’nda Silifke Belediyesi, Bergama Halk Eğitim Merkezi, Makedonya Kriva Palanka ve Bursa Zafer Halk Oyunları gösterileri ilgiyle izlendi.

SÖYLEŞİ – KİTAP İMZA

Bergama Kültür Merkezi’nde ise gazeteci-yazar Nedim Atilla ve Yrd. Doç.Dr. Bülent Şık’ın konuşmacı olarak katıldığı “Yiyip İçtiklerimiz ne Kadar Güvenli? Konulu söyleşi yapıldı. Söyleşi sonrasında ise Yrd. Doç.Dr. Bülent Şık “Mutfaktaki Kimyacı” adlı kitabını imzaladı.

Bergama Araştırmaları Kütüphanesi’nde ise yazar Gülşah Elibank çocuklar ile söyleşi yaptı. Bergama’yı konu alan “Zehirli Hayal” adlı kitabını imzaladı.