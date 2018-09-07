Dikilili minik balerin ve jimnastikçilerden duygulandıran etkinlik

Yaşadıkları heyecan ve mutlulukları gözlerine yansıyan minik kursiyerlerin yaptıkları veda gösterisi izleyenlere ve ailelerine gurur yaşattı.

Dikili Belediyesi Jimnastik ve Bale Kursu Uzman Eğitmeni Neslin Özger, yönetiminde çalışmalarını sürdüren 48 jimnastik kursiyeri minik kursiyer ile 39 balerin adayı minik öğrencinin dayanışmasıyla güzelleşen yaza elveda partisi renkli görüntülere sahne oldu. Miniklerin ellerinde Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle yaptığı veda gösterisi izleyicilerden ve ailelerden büyük alkış aldı. Etkinliğe, Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen de katılarak, minik kursiyerlerin ve ailelerinin coşkusuna ortak oldu.

“Minik Yüreklerimizin Coşkusuna Ortak Oluyoruz”

Etkinlikte konuşan Dikili Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Taner Şen, birlik, beraberlik ve dayanışma dolu bir sezonu daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “Dikili Belediyesi olarak, kentimizde yaşayan ya da kentimize konuk gelen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız için düzenlemiş olduğumuz eğitsel çalışmalarımızı başarı ile sonuca götürdük. Bugün de bale ve jimnastik alanında eğitsel çalışmalarımıza katılan minik yüreklerimizin coşkusuna ortak oluyoruz. Bizler ve aileleri bir kez daha gördük ki, aydınlık geleceğimizin teminatı yavrularımıza imkân tanındığında çok güzel işler başarabiliyorlar. Onları yetiştiren ailelerini ve eğitimini sağlayan kıymetli eğitmenlerini içtenlikle tebrik ediyor, bu tür çalışma ve etkinliklerde bizlere tam destek veren Dikili Belediye Başkanımız Mustafa Tosun’a müdürlüğüm adına gönülde teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Coşku dolu geçen etkinlik, minik öğrencilerin eğitmenleri Neslin Özger ile birlikte pasta kesmesiyle son buldu.