Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahallesi sakinlerinin katıldığı 5. Etap İmar Planı bilgilendirme toplantısında konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, “Bizim işimiz, gücümüz, düşüncemiz Karabağlar. Burayı daha nasıl ileri götürürüz, güzellikleri nasıl yaratırız? Tüm düşüncemiz ve hedefimiz bu.” diye konuştu.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Haziran ayında meclisten geçen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderilen Osman Aksüner, Aşık Veysel ve Aydın Mahallesi’ni kapsayan kentsel dönüşüm planı ile ilgili mahalle sakinlerine bilgilendirmede bulundu. Belediye Ana Hizmet Binası Muzaffer İzgü Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Alev Ağrı, Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım, Belediye Meclis üyesi aynı zamanda Kentsel Dönüşüm Komisyon Başkanı Zafer Levent Yıldır’ın yanı sıra mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ile mahalle sakinleri katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği toplantıda, vatandaşlar planın son aşamasıyla ilgili bilgi sahibi oldular.



Yepyeni bir çehreye kavuşacak



Bakanlığa gönderilen imar planını yakından takip ettiklerini ve bununla ilgili gerekli görüşmeleri yapmak için bürokratların önümüzdeki hafta bakanlık yetkilileriyle görüşeceklerini belirten Başkan Selvitopu, plan onaylandıktan sonra bu alanın yepyeni bir çehreye kavuşacağını sözlerine ekledi.



2 bin 400 hektar alanda imar planı çalışmalarını tamamlıyoruz



Etap etap yeniledikleri imar planı çalışmalarında sona geldiklerini belirten Başkan Selvitopu “Belediye olarak ilçedeki toplam 2bin400 hektar alanda imar planı çalışmalarımızı yapıyoruz. Yıl sonuna kadar da tamamlayacağız. Amacımız Karabağlar’ın geleceğine yön vermek. Daha sağlıklı, insanların rahat edeceği bir Karabağlar yaratmak istiyoruz. Karabağlar, eskiden birçok insana varoş geliyordu. Ama bu planlamalarla gerçek anlamda İzmir’in kent merkezi olacak” dedi

Bizim işimiz, gücümüz, düşüncemiz Karabağlar

Kentleşmenin, kültür merkezi yapmanın ya da bir projeyi gerçekleştirmenin siyaseti olmadığını hatırlatan Selvitopu, “Siyaset sadece güzel şeyleri yapmanın amacıdır. Bizim bakışımız da böyledir. Bizim işimiz, gücümüz, düşüncemiz Karabağlar. Burayı daha nasıl ileri götürürüz? Güzellikleri nasıl yaratırız? Tüm düşüncemiz, hedefimiz bu.” dedi



Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyoruz



Türkiye’de ilk kez halkla beraber 5. kez bilgilendirme toplantısı düzenleyerek bir ilki gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Selvitopu sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hem Karabağlar için hem de diğer yerler için örnek uygulama olacak. Sonuçta hedefimiz hep beraber düzgün sağlıklı, hak ve hukuku koruyan bir planlamayı hayata geçirmek istiyoruz.”



Vatandaşlardan teşekkür



Etüd Proje Müdürü Zeki Yıldırım’ın Bakanlığa gönderilen planlama ilgili sunum yaparak bilgi verdiği toplantıda, vatandaşlar da söz alarak akıllarında kalan soruları yönelttiler. Özellikle vatandaşlar kendilerini her konuda bilgilendiren ve açık, şeffaf bir anlayış yürüten Başkan Selvitopu ve yönetimine teşekkür ettiler.