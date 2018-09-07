Türkiye’nin ilk 'Oyuk' festivali başladı

Bu yıl üçüncü kez gerçekleşen festival 7-8-9 Eylül tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Barbaroslu köylüler, kendi deyimleri ile “Oyuk Festivali” için birbirinden farklı 400 tane korkuluk hazırladı. Renkli görüntülerin sergilendiği festivalde üç gün boyunca ziyaretçiler köylüler tarafından yapılan korkulukları görecekler, “Çat Kapı” evlerini köy yemeklerini yiyecekler hem de açılan stantları ziyaret edecekler. Ayrıca festival süresince sergiler, edebiyat söyleşileri, avlu ve kapı önü konserleri olacak.

Festivalin başlamasının ardından Uyar, üretici stantlarını ve sergileri ziyaret etti.

Gençlerimiz köylerine geri dönecek

Festivallerin bölgeye, kente ve yapıldığı yöreye katkısının büyük olduğunu dile getiren Uyar, yerelde kalkınmaya olan inançlarıyla çalışmalarını yaptıklarını söyledi. Uyar; “ Yerelde kalkınma kapsamında yapmış olduğumuz bir festival bu. Bizler korkuluğa oyuk diyoruz. İmece usulü olan bir iş. Köylümüz bu işe çok inandı. Hepsi kendi elleriyle birbirinden güzel oyuklar hazırladılar. Köylerimizde kırsal kalkınmayı daha da canlandırarak köyden kente göçün azalmasını istiyoruz. Hepimizin hedefi gençlerimizin köylerini terk etmemeleri ve köylerine geri dönmeleri. Güzel bir hafta sonu geçirmek için herkesi köyümüze bekliyorum ” dedi.

Oyuk Festivali Komite Başkanı Demet Küçükkayalar; “Bu festivalin iki temel amacı var. İlk olarak üretim ortamını oluşturmaktı. İkincisi ise bu üretim ortamında gençlerin köye dönüşünü sağlamak. Geçtiğimiz iki sene içinde gençlerin köye dönmesi konusunda oldukça iyi gelişmeler gördük. Dönmeyen gençler bile şu anda düşünmeye başladılar. Bunun yanında köyde güzel bir üretim başladı” dedi.