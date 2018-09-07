100 bin kişi çöp toplayacak

Antalya'da oluşturulan 'Antalya'yı Temizliyoruz Platformu', 30 Eylül Pazar günü Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar piknik alanları, sahiller, boş arsalar ve yol boyları gibi pek çok alanda çöp toplayacak.

100 bin kişinin katılımının hedeflendiği etkinlik için www.antalyayitemizliyoruz.com adresi üzerinden gönüllü başvuruları alınmaya başlandı.



Her mahallede muhtarlar, gençler ve kadınların öncülüğünde yapılması düşünülen etkinlik için sanatçı Haluk Levent'in oluşturduğu AHBAP grubunun Antalya üyesi gençler, çok sayıda öğrenci, üniversiteliler ve gençlik grupları gönüllülük başvurusunda bulundu.

Etkinlikte herkes kendi çevresi ya da yakınlarında belirledikleri alanları temizleyecek. Pırıl pırıl bir çevre ve kent hedeflenen etkinlikle, 'Bu şehir bizim, bu çevre hepimizin. Gelecek kuşaklara daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz' mesajı verilecek.



Etkinlikle ilgili yapılan duyuruda, çevresel kirlilikte zehirlenme ve ölümlerin bile yaşandığı Slovenya'da 2012'de ülke genelinde bir gün belirlenerek başlatılan kampanyanın bugün tüm halkın katılımıyla yapıldığına dikkat çekildi.

Belediyelerin sorumluluk alanlarında çevre temizliğine ilişkin faaliyetlerini en iyi şekilde yapmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, şu çağrıda bulunuldu: “Toros dağlarının tepelerinden Akdeniz sahiline, Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar piknik alanlarından sahil kenarlarına, boş arsalardan yol boylarına kadar pek çok yerde çöp var. Haydi! Mahallemizde, köyümüzde, yaylamızda çevremizdekileri toparlayalım.”