Bergama Kermesi'nde Yeni Türkü coşkusu

Kermes’in üçüncü gününde kentteki canlılık, çevre ilçelerden etkinlikleri izlemeye gelenlerle birlikte doruk noktasına ulaştı. Atatürk’ün 1934 yılında Bergamalılara önermesiyle 1937 yılında başlatılan ve 82 yıldır kesintisiz devam eden Bergama Kermesi’nin ışıklı levhası Akropol eteklerinde yakıldı.

CİHAN DEMİRCİ’DEN 40.SANAT YILI SÖYLEŞİSİ

Usta karikatürist ve yazar Cihan Demirci ise 40’ıncı sanat yılı kutlamaları çerçevesinde Bergama Kültür Merkezi’nde bir söyleşi gerçekleştirdi. Yaşamından kesitler sunan Demirci, Aziz Nesin, Suavi Süalp, Oğuz Aral, Altan Erbulak gibi mizah ustalarını da andığı söyleşisinde Türkiye’nin yakın tarihinden izlenimlerini de paylaştı. Ardından sevenlerine kitaplarını imzaladı.

KERMES BERGAMA’NIN DÜĞÜNÜDÜR, BAYRAMIDIR, GÜNEŞİDİR

Yapılan etkinliklerde konuşan Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç; “Bergama Kermesi klasik bir belediye festivali değil. Burada ki yerel halkın bir değeri. Bergama’da ki kültürel birikimin, zaman içinde sürdürülerek gelen geleneğinin belki de son parçası. O nedenle Kermes Bergama’nın düğünüdür, bayramıdır. Eski müze müdürümüz rahmetli Haluk Elbe’nin söylediği gibi; Kermes Bergama’nın güneşidir, tıpkı güneş gibi ısıtan, tıpkı güneş gibi aydınlatan. Bu 82 yıllık batmayan güneş bundan sonrada Bergamalının geleneklerini yaşatmaya ve ışığı olmaya devam edecek” dedi.

CUMHURİYET MEYDANI DOLDU TAŞTI

Etkinliklerde Eskişehir Sanat Tiyatrosu’nun Bergama Arastasında ki ‘Seyirlik Oyunlar’ adıyla sahnelediği muhteşem performans izleyiciler tarafından büyük alkış aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda ki etkinlikler ise Bergama Halk Eğitim Merkezi, Kınık Halk Eğitim Merkezi, Makedonya Kriva Palanka, Bergama Akıncı Efeleri ve Bursa Zafer Halk Oyunlar Topluluğu’nun muhteşem gösterileriyle başladı.

SARI SAÇLIM MAVİ GÖZLÜM

Ardından Türk Halk Müziği’nin usta ismi Yolcu Bilginç konseri izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı. Yolcu Bilginç konser sırasında Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’i sahneye davet ederek birlikte Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben “Sarı Saçlım Mavi Gözlüm” adlı türküyü söyledi.

GECE YENİ TÜRKÜ KONSERİ İLE SONA ERDİ

Gecenin son etkinliğinde ise Türkiye’nin en değerli gurularından Yeni Türkü’nün konseri vardı. Yaklaşık 5000 kişinin izlediği konser meydanda hep birlikte “İzmir Marşı’nın söylenmesiyle sona erdi.