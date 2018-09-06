Karşıyaka'da YKS gururu

Yüzde 85’lik yerleşme oranı yüzleri güldürürken, Karşıyakalı öğrencilerin kazandığı okullar arasında Marmara, Ege ve Bilkent gibi seçkin üniversiteler yer aldı.

HAYALLERİ GERÇEK OLDU

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz eğitim desteği sağlayan Karşıyaka Belediyesi İsmail Hakkı Tonguç Gençlik Eğitim Merkezi, bu yıl da onlarca öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarıya taşıdı. Merkezin destek kurslarıyla sınava hazırlanan öğrencilerin yüzde 85’i, üniversiteyi kazanarak hayallerindeki geleceğe ilk adımı attı.

GÖZDE OKUL VE BÖLÜMLER

Karşıyaka’nın bu yılki gurur tablosuna isimlerini yazdıran 113 genç; Marmara, Bilkent, Ege, Dokuz Eylül, Katip Çelebi, Çanakkale 18 Mart ve Pamukkale gibi çeşitli üniversitelere yerleşti. Öğrencilerin tercih ettiği bölümler arasında ise Diş Hekimliği, Eczacılık, Endüstri Mühendisliği, Mimarlık, Hemşirelik, Türkçe Öğretmenliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları başta olmak üzere, son yılların gözde meslek dalları yer aldı.

“GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”

Üniversiteyi kazanan gençleri tebrik eden Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Sorumluluk sahibi, çalışkan, başarılı ve aydınlık gençlerimiz sayesinde geleceğe umutla bakıyoruz. İnanıyorum ki gurur kaynağımız olan bu gençler, hem Karşıyakamızı hem de ülkemizi gelecekte daha iyi yerlere taşıyacaktır. Emeklerimizi boşa çıkarmayan, göğsümüzü kabartan tüm gençlerimizi kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.