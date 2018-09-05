Çukurova Çirkin Kral'ı anacak

Sanatçı için 9 Eylül Pazar günü Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde Melike Demirağ’ın da şarkılarıyla katılacağı bir anma etkinliği yapılacak.

SAAT 19.00’DA ORHAN KEMAL’DE

Göreve geldiği 2014 yılından itibaren Adanalı usta sinema adamı Yılmaz Güney’i anmayı bir gelenek haline getiren Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin, beşinci kez gerçekleştirilecek anma etkinliği için gün sayıyor. 9 Eylül 2018 Pazar akşamı saat 19.00’da Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde yapılacak törende Yılmaz Güney’in yaşamından kesitlerin yer aldığı 15 dakikalık bir jenerik filminin gösterimiyle başlayacak. Filmde sanatçının çocukluğundan başlayarak özel yaşamı ve sinema hayatı, ulusal ve uluslararası ödüller yer alıyor.

MELİKE DEMİRAĞ KONSER VERECEK

Önümüzdeki pazar günü gerçekleştirilecek Yılmaz Güney Anma Etkinliği öncesinde Çukurova Belediyesi bahçesinde bir kokteyl verilecek, ardından Orhan Kemal Kültür Merkezi’ne geçilecek ve anılarını Çirkin Kral’ın yakın dostu sinemacı Abdurrahman Keskiner, değerlendirmelerini ise Türkiye Belgesel Sinemacılar Birliği Başkanı Mustafa Ünlü paylaşacak. Gece Yılmaz Güney’in filmlerinde oynamış olan ünlü sanatçı Melike Demirağ’ın vereceği özel bir konserle noktalanacak. Demirağ’ın çok sevilen ‘Arkadaş’ isimli parçasını da seslendirmesi bekleniyor.

TÜRKİYE’MİZ İÇİN BÜYÜK GURUR

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Adana’nın öz evladı olan Yılmaz Güney’in aktör, senarist, yazar ve yönetmen olarak sinemaya çok büyük eserler verdiğini hatırlatarak, “Çirkin Kral sadece Adana için değil, Türkiye ve hatta tüm insanlık için büyük bir kazanç ve gurur kaynağıdır. Ona layık olmak, adını ve sinemasını yaşatmak bizler için bir görevdir” dedi. Yılmaz Güney’in adını taşıyacak bir film festivali için de ön hazırlıkların yapıldığına işaret eden Başkan Çetin, “Öyle bir festival olmalı ki tüm dünya bu festivali izleyebilmeli” diye konuştu.