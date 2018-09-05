Buca’dan İEF’ye 12 D Film teknolojisi

Buca Belediyesi, 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bu yıl da renkli ve eğlenceli standıyla yerini alıyor.

Teknoloji temasının işlendiği İEF’ye, özel donanımlı 12 D film aracıyla katılan Buca Belediyesi, proje ve hizmetlerini görsel şovlarla tanıtıp, tahta bacak Bucacım maskotlarıyla fuar ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatacak.87’ncı kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı Buca Belediyesi’nin standıyla şenlenecek.

3 no’lu holde yer alan stantta birbirinden eğlenceli etkinlikler ve sürprizler ile ziyaretçilerini karşılayacak olan Buca Belediyesi standı, görsel şovlar ve tahta bacak “Bucacım” maskotları ile İzmir Fuarının cazibe merkezi olacak.

Belediye hizmet ve projeleri birbirinden renkli şovlarla tanıtıldığı stantta dağıtılan sürpriz hediyelerde ziyaretçileri keyiflendirecek.

12 D film gösterimi

Buca Belediyesi Teknoloji temasının işlendiği İzmir Enternasyonal Fuarı’na 12 D film teknolojisini de taşıyacak. Bünyesindeki bir aracı özel donanımlarla düzenleyen Buca Belediyesi, özel yazılımla 12 boyutlu olarak oluşturulan macera ve heyecan yüklü animasyon filmleri gösterimlerini fuar ziyaretçisi çocuklar için yapacak.

İlginç maceraya hazır olun

8 koltuktan oluşan, koltukların altında bulunan kamufle edilmiş hareketli pistonların bulunduğu mekanizmayla filmin atraksiyonuna uygun hareket sağlayıp, özel dış efektlerle izleyiciye filmin içindeymiş hisse yaratan 12 boyutlu film gösterimleri, 18.00-21.00 saatleri arasında Buca Belediyesi standını ziyaret eden çocuklara doyumsuz bir maceraya ve tadına doyulmaz ilginç bir deneyim yaşatacak.