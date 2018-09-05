Buca'nın gururu oldular

Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM) büyük bir başarıya imza attı. Açıldığı günden bugüne 2 bin 440 öğrencinin eğitimine destek olan Aziz Nesin Bilgi Eğitim Merkezi, 2018 YKS sonuçlarına göre Bucalı 92 öğrencinin üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürdü. BEM’de ücretsiz eğitim gören öğrencilerin 61’i lisans, 31’i ise ön lisans programlarına yerleşti.

Buca Belediyesi Aziz Nesin Bilgi ve Eğitim Merkezi (BEM), 2018 YKS sonuçlarına göre elde ettiği büyük başarıyla öğrencilerini Türkiye’nin seçkin üniversitelerine yerleştirdi, Bucalıların göğsünü kabarttı. BEM’de eğitim alan Bucalı öğrencilerin 61’i lisans, 31’i ise ön lisans programları kazandı. Üniversitelerin lisans programlarına yerleşen öğrenciler arasında Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Diyetisyenlik, Mimarlık ve çok sayıda Mühendislik programı gibi birçok öğrencinin hayalini süsleyen bölümler var.

BEM’de üniversiteye hazırlanan Hacer Kılıç 2018 YKS’de büyük bir başarı göstererek Katip Çelebi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne yerleşirken, Satı Özkılıç Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni, Gizem Güven ise 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı.

Buca Belediyesi’nin üniversiteye hazırlananlara yönelik verdiği ders desteğinden yararlananlar arasında çok sayıda öğrenci de Mühendislik Fakültelerine yerleşti. BEM’de aldığı eğitimle sıyrılarak büyük bir başarıya imza atan BEM öğrencilerinden Ahmet Orak 9 Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği, Elif Naz Şentürk Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği, Nilay Güler ise İzmir Ekonomi Üniversitesi Biomedikal Mühendisliği bölümüne kayıt hakkı elde eden öğrenciler arasında yer aldı.