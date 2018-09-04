Dikili plajları futbolla şenlendi

Kıran kırana geçen mücadeleler sonucunda şampiyonluğu Denizköy Kılıç Cafe’yi 7-3 gibi farklı skorla mağlup eden Dikili Çandarlıgücü takımı elde etti.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Dikili Belediyesi işbirliğinde düzenlenen TFF Plaj Futbolu Ligi Etabı'nda şampiyonun adı belli oldu. Mavi Bayrak Halk Plajı sahasında oynanan karşılaşmalarda adını finale yazdıran Dikili Çandarlıgücü, finalde de rakibi Denizköy Kılıç Cafe'yi7-3’lük farklı skorla yenerek şampiyonluk ipini göğüsledi.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen futbol şenliğinin açılış maçında başlama vuruşunu Latin Amerika'dan gelen konuklarıyla birlikte yapan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, ödül töreninde de sporcuların dayanışma ve mutluluğuna ortak oldu.

En’lerin Ödülleri Törenle Verildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi Dikili Etabı’nda çıktığı maçlarda adete samba yaparak zafere ulaşan Dikili Çandarlıgücü takımından Ceyhan Baziya turnuvanın en iyi oyuncusu, yine Dikili Çandarlıgücü takımından kaleci Engin Güntekin de şampiyonaya damga vurarak en iyi kaleci ödülüne layık görüldü. Şampiyonada çıktığı maçlarda fileleri 12 kez havalandıran Dikili Belediyespor'dan Berkin Uzundurukan ise turnuvanın gol kralı ödülünü kazandı.

“Seneye Yine Aynı Duygularla Buluşmak İstiyoruz”

Kentte sanatla, söyleşilerle, panellerle ve sportif etkinliklerle dolu dolu geçen bir dönemde TFF Plaj Futbolu Dikili etabını da başarıyla tamamlamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, yaptığı açıklamasında, “Kentimizde festivalimiz kapsamında önce 30 Ağustosu coşkuyla kutladık. Sonra 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutladık. Bugünde kumsalımızda Cumhuriyetin çocuklarının futbol karşılaşmalarını keyifle seyrettik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Plaj Futbol Ligi etabının kentimizde gerçekleşmesinde büyük katkıları olan TFF Türkiye Plaj Futbolu İzmir Bölge Sorumlusu Semih Egemen Ersoy'a gönülden teşekkür ediyorum. Onun ve tüm TFF görevlilerinin emekleri çok oldu. Birde bu işin gizli kahramanları var. Plaj futbolun gülen yüzü, kıymetli sunucu dostumuz Oktay Sarı'ya, Belediye Meclis Üyemiz Murat Durak’a, sporcu kardeşlerimize, takımların teknik heyetlerine, maçları coşkuyla izleyen sporseverlere de içtenlikle teşekkür ediyorum. Seneye yine aynı duygularla buluşmak istiyoruz. Dikili Belediyesi olarak sporun ve sporcunun dostu olmaya devam edeceğiz” dedi.

Plaj Futbolu Türkiye Finallerinde Dikili'yi Temsil Edecek

Şampiyon Dikili Çandarlıgücü takımı, 25 Eylül – 2 Ekim tarihlerinde Alanya’da gerçekleştirilecek olan plaj futbolu Türkiye finallerinde Dikili'yi temsil ederek şampiyonluk için ter dökecek.