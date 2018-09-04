Karşıyaka'da Basın Özgürlüğü Ödülü sahibini buluyor

Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından 7. kez düzenlenen Basın Özgürlüğü Ödülü, bu yıl Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Türkiye Temsilcisi Kadri Gürsel’e verilecek.

Ödül töreni 7 Eylül Cuma günü saat 16.00’da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

DESTEK KAMPANYASI



Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından her yıl geleneksel olarak verilen ‘Basın Özgürlüğü Ödülü’ bu yıl; Uluslararası Basın Enstitüsü’ne verildi. Kurumun, Türkiye’deki bağımsız ve özgür basın kuruluşlarının desteklenmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı abonelik ve gazete alma kampanyası ödüle gerekçe olarak gösterildi.

TÖREN 7 EYLÜL’DE



Ödülü, Uluslararası Basın Enstitüsü adına Türkiye Temsilcisi Gazeteci Kadri Gürsel alacak. Ödül töreni 7 Eylül Cuma günü, saat 16.00’da Karşıyaka Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Gürsel’in yanı sıra, Uluslararası Basın Enstitüsü Direktörleri Caroline Stockford ve Ravi Prasad ile AB Türkiye Delegasyonunu temsilen Elçi Müsteşar Simona Gatti ile Avrupa Komisyonu Temsilcisi Seda Erdem de katılacak. Tören için Çankaya ve Karşıyaka’dan otobüsler kaldırılacak.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Ne yazık ki gazetecilerin özgürlüklerinin ellerinden alındığı, bağımsızlıklarının sorgulandığı bir süreci yaşıyoruz. Kadri Gürsel de geçen yıl bu demokrasi mücadelesinde iktidara karşı bedel ödemiş çok değerli isimlerden bir tanesi. Bu yıl ödülümüzü, Türkiye Temsilcisi olduğu Uluslararası Basın Enstitüsü adına, Gürsel’e takdim edeceğiz. Demokrasinin olmazsa olmazı ‘Basın Özgürlüğü’nden yana tavrını göstermek isteyen yurttaşlarımızı da 7 Eylül’de Hikmet Şimşek Sanat Merkezimize davet ediyoruz” dedi.



İGC Başkanı Misket Dikmen ise “Basın emekçilerine desteğini göstermek ve basın özgürlüğünün önemine bir kez daha dikkat çekmek adına, herkesi bu anlamlı törene bekliyoruz” diye konuştu.