Soner Çetin: Çağrıldımız her yere gidiyoruz

“Başkanlıktan en çok zevk aldığım zamanlar, halkla içiçe olduğum zamanlardır” diyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her platformda halkla buluşmanın ve onları dinlemenin mutluluğunu yaşıyor.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Sen Sor Başkan Cevaplasın” etkinliğinde, sosyal medyadan evlerine ve işyerlerine davet eden hiçbir vatandaşı kırmıyor ve onları ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinliyor.



Her hafta çarşamba günü saat 14.00’te bilgisayar başına geçen ve sosyal medyadan iletilen sorunlara anında yanıt veren Başkan Soner Çetin, halktan gelen davetleri de kırmıyor. Başkan Çetin, Seyhan İlçesi Kıbrıs Caddesi’nden Ali Zorluer adlı esnaf ve Belediye Evleri Mahallesi’nden Şükran yıldız isimli vatandaşın davetlerini de kırmadı.

İlk olarak, Kıbrıs Caddesi’ne giderek Ali Zorluer’in işyerine misafir olan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, burada toplanan çevre esnafın da sorun ve taleplerini dinleyerek, yerel yönetimle ilgili hizmetlerini ve hedeflerini anlattı. Başkan Çetin’i dikkatle dinleyen Kıbrıs Caddesi esnafı, kendilerini kırmayarak, davetlerine katılmasından dolayı Başkan Çetin’e teşekkür etti.

‘HALKA TEPEDEN BAKMIYORUZ’

Belediye Evleri Mahallesi’nden sosyal medya hesabına yazan ve kendisini çay içmeye davet eden Şükran Yıldız’ı da ziyaret eden Başkan Soner Çetin, ev halkı ve komşuların da bulunduğu ziyarette, Belediye Evleri Kentsel Dönüşüm projesi ile ilgili bilgi vererek, “Sizlerin hakkını koruyarak yapılan projede, ben sizin yanınızdayım. Bu projeden belediyenin hiçbir çıkarı yok” dedi.

Belediyecilik anlayışında, halkla içiçe ve katılımcı yönetime önem verdiğini belirten Başkan Çetin, “Biz, öyle sırça köşklerde oturup, halka tepeden bakan başkanlardan değilim. Davet edilen her yere gidiyorum. Ben halk çocuğuyum. Sizlerin içinden gelen biriyim. O nedenle de sorunları çok iyi biliyorum ve gelir gelmez bu sorunların çözümü için projeleri hayata geçirdim. Seçimden önce verdiğimiz hizmet sözlerimizin tamamını yerine getirmenin, hatta söz verdiğimizden fazlasını yapmanın huzuru içindeyim” dedi.