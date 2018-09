'Güzelbahçe’de yarış pisti istemiyoruz'

Güzelbahçe Yelki’de 52.000 metrekarelik alanda Go-Kart, drift ve diğer motor sporları için bir yarış pisti yapımına başlandı. Projeye başta Yelki Gençliği ve Çevreyi Koruma Kültür Derneği (YELÇEVKO) ve Güzelbahçe Kültür ve Çevre Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) karşı çıktıklarını açıkladı. Bölgede oturan yurttaşlar da projeye karşı olduklarını belirterek Özbilim Kent Sitesi’nde gerçekleştirilen toplantıda şu açıklamayı yaptı:

“Yelki Mahallesi yıllardır doğası, sakinliği ve temiz havasıyla bilinen bir yerleşim yeridir. Bu bölge doğal SİT alanı olduğu gibi, başta tarihi zeytin ağaçları olmak üzere çeşitli tarım ürünlerinin yetiştirildiği, çiçek seralarının bulunduğu ve hayvancılık yapılan bir bölgedir. Pistin yaratacağı hava ve gürültü kirliliği bitkisel ürünlerde kirlilik yanında hayvanlarda korku ve strese sebep olması nedeniyle kalite ve verim düşmesine sebep olacaktır. Daha da önemlisi ekosistem çökecektir. Piste yakın çevrede fazla sayıda resmi ve özel okul, huzurevleri ve siteler bulunmaktadır. Buralarda yaşayanlar çıkacak motor gürültüsünden ve egzoz kirliliğinden rahatsız olacaklardır. Tesise ön onay vermiş olan kurumlar insan kulağı için zararlı olan 90-100 desibel gürültü düzeyinde bir yerleşim yerinde oturmanın etkilerini hesaba katmakta mıdır?



Hali hazırda Çeşme otobanı yanında Go-Kart pisti varken, yerleşim yerlerine bu denli yakın (en yakın siteye 150, Yelki'ye 600 metre mesafede) bir pistin yapımında ısrar edilmemelidir.



Güzelbahçe Belediye Meclisimizin 2018 Eylül ayı toplantısında bu tesisle ilgili mağduriyetleri giderecek bir karar almasını talep ediyoruz. Bu tesis için ÇED Raporu alınmış mıdır? Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerini göreve davet ediyor ve mağduriyet oluşmadan önlem almaya çağırıyoruz.”

Başkan İnce: Biz de karşıyız

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de toplantıda vatandaşların kaygılarına katıldığını belirterek şunları söyledi:



“Sizin istemediğiniz, sizin karşı çıktığınız bir projeye ben evet demem. Bu pistin yapımı için bizden herhangi bir izin alınmadı, bizim belediye olarak herhangi bir destek vermemiz söz konusu değildir. Burası tarım alanıdır. Burada imar yoktur. Ancak ilgili kişiler Kültür Bakanlığı’na bağlı tabiat varlıklarını koruma kurulu ile Gıda Tarım İl Müdürlüğü’ne müracaat etmişler. Bu kurumlardan alınmış her hangi bir izin de yoktur. Buna rağmen pistin inşaatına başlanmış. Biz yasal hakkımızı kullanarak gerekeni yapacağız. Siz hiç merak etmeyin.

Çam:Bizim için siz önemlisiniz

Toplantıya katılan CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Kazım Çam da “Bizim için sizler önemlisiniz, değerlisiniz. İnsan sağlığı, çevre ve doğa her şeyin başında gelir. Nasıl geçmişte buraya mezbaha yaptırmadıysak, şimdi de bu yarış pistini yaptırmayacağız. Yapacağınız her türlü eylemde en başta ben yürüyeceğim. Yapacağınız her hareketi destekliyorum” dedi.

Parlar:Doğanın bozulmasına karşıyız

Güzelbahçe Kent Konseyi Başkanı Ozan Parlar da Güzelbahçe’nin teknolojik değil, ekolojik kent olması için çaba sarf ettiklerini belirterek, “Yelki’de büyükşehir belediyesinin yapacağı Doğal Yaşam Projesi’ne yapay gölet olduğu gerekçesiyle onay vermeyen koruma kurulu, ne hikmetse bu yarış pistine onay vermiş. Biz Güzelbahçe’nin Yelki’nin doğasının bozulmasına karşıyız” dedi.